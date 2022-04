Volto storico di Uomini e Donne, Gemma Galgani è da poco tornata al centro della scena grazie ad un nuovo cavaliere. Un ex volto del trono Over ha dichiarato che la dama torinese ha avuto qualche problema di salute. Di cosa si tratta?

Nell’ultimo periodo, Gemma Galgani è stata ai margini di Uomini e Donne. La dama torinese ha avuto meno battibecchi con Tina Cipollari e il ritorno di Ida Platano e Riccardo Guarnieri l’hanno fatta finire in secondo piano. Adesso, però, è tornata al centro della scena grazie all’arrivo di un nuovo cavaliere che ha intenzione di conoscerla. Si chiama Giacomo e si è detto molto attratto da lei. Un ex volto di Uomini e Donne, però, ha spifferato che Gemma ha avuto qualche problema di salute.

Intervistato da Piùdonna.it, l’ex cavaliere Pierluigi ha ammesso che quando è arrivato a Uomini e Donne per conoscere Gemma, la donna aveva qualche problemino, legato per lo più agli attacchi che riceveva. L’ex cavaliere ha dichiarato:

“Era in una fase affettiva molto complessa. Lei aveva dei problemi esistenziali, non sapeva se doveva restare. L’hanno toccata troppo quando le hanno detto che lei non ha mai avuto un bambino… Gemma è una donna forte, molto sensibile, che non si arrenderebbe mai. Ma sa essere anche cattiva, perché riesce a fare delle cose che altre non farebbero…”.