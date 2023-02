Un’isola per cambiare: trama, cast e uscita

Scopri tutte le novità riguardo a "Un'isola per cambiare", il nuovo film romantico di Vanessa Jopp in arrivo presto su Netflix.

La citazione “Un viaggio lontano può farti ritrovare te stessa”, tratta dal trailer di Un’isola per cambiare, sintetizza benissimo l’essenza di questo dramma al femminile in arrivo presto su Netflix, oltre che essere disponibile su Sky Q e sulla app Now Smart Stick.

Il film segue la storia della protagonista, che dopo aver subito una grave perdita, scopre che questa potrebbe essere l’opportunità per cambiare direzione e risolvere alcune questioni personali. Un’Isola per Cambiare è un film romantico, delicato e divertente che ci porterà in una remota isola croata, facendoci sognare l’estate.

Un’isola per cambiare: trama

Una donna di nome Zeynep Altin si trova in una situazione difficile: è oberata dal lavoro e non si sente apprezzata dalla sua famiglia, composta dal marito, la figlia e il padre anziano.

Inoltre, la compagnia di pompe funebri ha sbagliato a vestire la sua defunta madre, mettendole addosso un completo maschile anziché il suo abito preferito. Questo evento rappresenta la goccia che fa traboccare il vaso per Zeynep, spingendola a fuggire da Monaco per rifugiarsi sull’isola croata dove sua madre aveva acquistato in segreto un cottage anni fa. Lì, a stretto contatto con la natura e in compagnia di nuove persone, spera di trovare finalmente la pace, la tranquillità e di ritrovare se stessa.

Tuttavia, non ha fatto i conti con il burbero isolano di nome Josip, l’ex proprietario del cottage, che vive ancora sulla sua proprietà.

Qual è il cast e quando esce?

Il film Un’isola per cambiare, tratto dall’omonimo romanzo, è diretto da Vanessa Jopp, regista di “The Space Between the Lines” (2019), e scritta da Jane Ainscough.

La sua durata è di circa 109 minuti ed è in arrivo mercoledì 8 marzo su Netflix, includendo un ricco cast capitanato da Naomi Krauss e Goran Bogdan che interpretano rispettivamente i due personaggi principali: Zeynep Altin, la donna che lascia la propria città d’origine (Monaco) per una nuova avventura, e Josip Sega, lo scorbutico ex proprietario del cottage che risiede ancora sulla sua proprietà. Gli altri attori presenti nella pellicola sono: Adnan Maral, Bahar Balci, Vedat Erincin, Artjom Gilz, Davor Tomić, Mladen Vasari, Paula Schramm e Christian Schneller.