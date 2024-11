Le unghie di tendenza di questo autunno inverno 2024 2025 sono quelle naturali. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come ottenerle.

Unghie effetto naturale: come ottenerle

Tra le unghie di tendenza di questo autunno inverno 2024 2025 abbiamo anche quelle effetto naturale, chiamate anche BB cream nails. Semplici, eleganti e raffinate, che puntano tutto sul colore nude, per un effetto finale davvero super femminile e super cool. Questa tendenza si ispira alla classica BB Cream, ovvero quel prodotto a metà strada tra una crema e un fondotinta e, per quanto riguarda le unghie, si tratta di un colore che va a enfatizzare il naturale colore delle unghie. Il risultato finale vi sorprenderà. Inoltre questa manicure va benissimo per qualunque lunghezza e forma delle unghie, anche se il top è realizzarla sulle unghie corte che, tra l’altro, stanno tornando prepotentemente di moda.

Unghie effetto naturale: sono sinonimo di eleganza

Al giorno d’oggi la cura delle unghie è molto diffusa, molte donne si recano da delle professioniste per sfoggiare unghie sempre perfette dai colori e dalle decorazioni sempre nuove e originali. Chi invece per questione di tempo, di soldi o semplicemente di voglia, lascia le proprie unghie naturali spesso si sente quasi in difetto e cerca di sviare magari l’attenzione degli altri sulle proprie mani. Per tutte queste donne c’è una bella notizia: le unghie naturali non sono un segno di trascuratezza ma anzi, sono un segno di eleganza e oggi sono tornate di moda. Inoltre andare a fare la manicure o mettere lo smalto a casa, è una scelta personale e non deve essere un obbligo. Ognuna di noi deve sempre sentirsi libera di essere se stessa e non sentirsi in obbligo di dover fare cose che non sono importanti per il proprio benessere, come può essere decorare le unghie. Portare le unghie corte e naturali non è quindi, come detto poc’anzi, un segno di trascuratezza, ma un segno di eleganza. Quindi, la scelta delle BB cream nails è davvero una scelta super cool e super glam!

Unghie effetto naturale: come prendersene cura

Le unghie effetto naturale sono dunque tornate di moda e sono un segno di eleganza. Per avere delle unghie naturali perfette l’accessorio must have è la limetta, possibilmente sottile e non abrasiva. Fondamentale è seguire un’unica direzione, dall’alto verso i lati, poiché dal basso verso l’alto si rischia di spezzare l’unghia. Dopo aver fatto questa procedura è importante utilizzare dell’olio lucidante e nutriente da massaggiare con le mani. Aragn, cocco, ricino e avocado vanno benissimo. Prendersi cura delle proprie unghie è molto importante sia se si vogliono tenere senza smalto sia se lo si vuole mettere, al fine di ottenere un ottimo risultato. Le BB cream nail sono quindi la tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, per avere unghie minimal ma super chic e super raffinate, unghie adatte anche per occasioni eleganti e formali. E voi, cosa state aspettando per realizzare le bb cream nails, ovvero, le unghie effetto naturale?