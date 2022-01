Arriva dai social il nuovo trend per una nail art perfetta: si tratta delle unghie effetto marmo. Nate su Instagram, in poco tempo hanno conquistato migliaia di utenti e in moltissimi hanno deciso di provare a ricrearla. Le marble nails si adatto praticamente a qualsiasi unghia, e possono donarci un tocco di classe in ogni occasione.

Sono un mix fra le unghie gioiello e le manicure multicolor. I colori più gettonati sono quelli che giocano sulle tonalità del bianco e del dorato, ma ogni sfumatura può diventare una marble nail.

Unghie effetto marmo: come farle

È un modo di curare la nostra manicure decisamente originale, e che farà sicuramente risaltare le nostre mani. Le unghie effetto marmo hanno ormai preso piede nel mondo dei social, e migliaia di persone sono state conquistate da questo stile.

Adatte praticamente a qualsiasi forma, doneranno a chi le indossa un look raffinato. L’effetto wow ottenuto da questa nail art si esprime appieno nei dettagli e nelle strisce di colore che creano l’effetto marmo. Inoltre, si tratta di una manicure semplice, da ricreare senza problemi da sole con i prodotti che abbiamo già in casa. Per crearle infatti basta davvero poco: due smalti di colore diverso (di cui uno possibilmente bianco), un top coat, stuzzicadenti e un bicchiere d’acqua.

Prima di tutto bisogna applicare il colore di base, quello che rimarrà più evidente della vostra nail art. Dopodiché prendete il bicchiere d’acqua e riempitelo con alcune gocce dell’altra tonalità di smalto che avete scelto. A questo punto non dovrete far altro che intingere le dita all’interno dell’acqua, lasciando che il secondo colore aderisca alle unghie. Una volta che questo si sarà applicato, tirate fuori le unghie dal bicchiere e usate lo stuzzicadenti per sistemare il secondo colore. In questo modo andremo a rimuovere il prodotto in eccesso, in modo che non vada a coprire lo smalto di base. Lo stuzzicadenti inoltre ci aiuterà a creare linee più definite, in modo da creare un pattern il più simile possibile a quello del marmo.

Gli stili più originali

Come sempre basta un pizzico di fantasia per dare vita ad uno stile originale e d’effetto. L’effetto marmo infatti si adatta bene a qualsiasi tipo di lunghezza, anche se sulle unghie lunghe e a mandorla dà il meglio di sé. Ovviamente anche per i colori possiamo seguire in pieno i nostri gusti e sperimentare, ma per delle vere unghie effetto marmo ci sono delle sfumature che risalteranno più delle altre. In questo caso, il nero e il bianco sono i colori più gettonati perché ci aiutano a ricreare un effetto davvero realistico. Ad essi si accompagna alla perfezione anche l’oro, una scelta sempre ottima per una manicure elegante. Di grande successo sono anche i colori più tenui e sui toni pastello, soprattutto il rosa antico e l’azzurro.

Anche in questo caso, il trucco sta nella sperimentazione. Possiamo applicare lo stile marmo a tutte le dita, oppure applicarlo in modo alternato. In questi casi, è sempre un’ottima idea scegliere una o due unghie su cui porre solo il colore base scelto, senza poi intingere le dita nell’acqua e applicare le venature che simulano l’effetto marmo. Per uno look più sbarazzino e vivace possiamo mescolare più di due colori, magari usando sempre il bianco come base. Le marble nails sono ottime anche per gli stili nude: in questo caso è meglio non esagerare, e creare l’effetto marmo solo su una o due dita per mano.