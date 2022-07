Un tragedia si è consumata in provincia di Napoli, dove un uomo molto anziano ha deciso di mettere fine alla vita della figlia che soffriva di alzheimer. Dopo il folle gesto, l’assassino ha tentato il suicidio ma è ancora vivo.

Uccide la figlia malata di Alzheimer e si suicida

Un vero e proprio dramma familiare quello che si è consumato a Marigliano, nel Napoletano. Un uomo di 89 anni ha deciso di uccidere la figlia 56enne che purtroppo soffriva di alzheimer. È bastato un solo colpo per uccidere la figlia. Subito dopo, l’89enne ha deciso di farla finita e si è sparato un colpo in testa. L’omicida-suicida non è però deceduto e lotta tra la vita e la morte.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono giunti i carabinieri di Marigliano e della vicina Castello di Cisterna. L’unica ipotesi è quelle dell’omicidio-suicidio. Sulla scena del crimine è stato ritrovato il corpo senza vita della donna e il corpo agonizzante dell’anziano padre. La pistola, come si apprende da La Repubblica Napoli, è una calibro 6,35 ed era regolarmente detenuta dall’89enne. L’uomo è stato ricoverato in fin di vita.