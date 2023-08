In diverse occasioni è stato detto che Miriam Leone era incinta, anche se non c’era nessuna gravidanza in corso.

In diverse occasioni è stato detto che Miriam Leone era incinta, anche se non c’era nessuna gravidanza in corso. Questa volta l’attrice è davvero in dolce attesa, come ha rivelato lei stessa.

Tutte le volte che abbiamo letto Miriam Leone incinta e non era vero

Le donne famose ci sono abituate. Basta aver mangiato un po’ di più, essere leggermente più gonfie, ed ecco che finiscono sui giornali con un titolo dedicato ad una presunta gravidanza. A Miriam Leone, come a tante altre, è successo in diverse occasioni. Questa volta, però, l’attrice è realmente incinta e lo è di quattro mesi. Lo ha raccontato a Vanity Fair aggiungendo che “una donna deve avere sempre il diritto di scegliere se diventare madre oppure no. Io ho avuto la fortuna di poter decidere”. L’attrice ha raccontato che prima ancora di fare il test di gravidanza si era accorta di essere incinta guardando alcune foto che la ritraevano. “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo” ha raccontato. L’attrice ha spiegato che ha lottato per tutta la vita per la sua indipendenza e che prima di mettere al mondo un figlio doveva pensare a realizzare la sua carriera e pensare al suo ruolo di donna.

In questi anni la notizia che Miriam Leone fosse incinta era stata data almeno un paio di volte, anche se non era vero. “Qualche volta avevo appena mangiato oppure avevo un vestito particolarmente stretto. Io, sono onesta, non ci vedo niente di male nel fatto che la gente sogni queste cose. C’è chi sogna perché un figlio l’ha già avuto, chi perché non ce l’ha e poi c’è anche un sacco di gente a cui non frega proprio niente” ha raccontato. L’attrice ha raccontato che si trovava spesso a dover giustificare per quale motivo non volesse figli in quel momento, che le chiedevano se poteva averne, come se il suo ruolo di donna fosse legato solo alla maternità.



Miriam Leone incinta: il bambino è stato tanto desiderato

Miriam Leone si è sposata lo scorso settembre con Paolo Carullo e ha dichiarato di essere davvero molto felice, perché questo figlio è molto desiderato. “Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato” ha dichiarato l’attrice. Ha spiegato di essersi interrogata profondamente sul desiderio di diventare mamma quando su un set, con un bambino in braccio, ha avuto modo di esplorare quella sensazione e chiedersi se sarebbe davvero stata felice di realizzarsi anche come madre.