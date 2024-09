Le tendenze autunno inverno 2024 2025 parlano chiaro: la camicia bohemien sta tornando! Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarla al meglio.

Torna la camicia bohemien, chic e disinvolta

La camicia si sa, è uno dei capi must have di ogni stagione, guai a non averne almeno una nel proprio armadio. Per l’autunno inverno 2024 2025 ci sarà un grande ritorno, ovvero quella della camicia bohemien! L’abbiamo già vista nelle ultime passerelle, soprattutto grazie a Cholé e Bottega Veneta che hanno appunto portato sulle passerelle camicie in stile boho, chic ma disinvolte. Ricami, ruches, colori e patterns caratterizzano le camicie bohemien, che abbiamo visto indossare anche da diverse caleb come per esempio Gigi Hadid e Sienna Miller. Insomma, se ancora non avete una camicia boho nel vostro armadio è tempo di correre a comprala! Ma andiamo a vedere ora insieme quali sono i modelli di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025.

Torna la camicia bohemien: i modelli di tendenza per l’autunno inverno 2024-2025

Come abbiamo appena visto, il capo must have dell’autunno inverno 2024 2025 è la camicia bohemien, che fa così il suo grande ritorno! Perfetta per dare qual tocco in più a qualsiasi outfit. Vediamo adesso insieme i modelli di tendenza per le prossime stagioni fredde:

Camicia bohemien in pizzo: il pizzo è ancora oggi molto amato dal noi donne, sexy e femminile, è perfetto per una serata romantica. Ecco quindi che una camicia bianca stile boho in pizzo è la scelta perfetta!

il pizzo è ancora oggi molto amato dal noi donne, sexy e femminile, è perfetto per una serata romantica. Ecco quindi che una camicia bianca stile boho in pizzo è la scelta perfetta! Camicia bohemien oversize: l’oversize va tantissimo di moda quest’anno, non solo nell’abbigliamento ma anche per gli accessori, tra maxi borse e maxi gioielli. Di tendenza le camicie boho oversize con sfumature. Bottega Veneta ad esempio ha portato in passerella una camicia bohemien oversize sfumata dal marrone al verde acqua.

l’oversize va tantissimo di moda quest’anno, non solo nell’abbigliamento ma anche per gli accessori, tra maxi borse e maxi gioielli. Di tendenza le camicie boho oversize con sfumature. Bottega Veneta ad esempio ha portato in passerella una camicia bohemien oversize sfumata dal marrone al verde acqua. Camicia bohemien in denim: il denim è sempre di tendenza, per un look più casual ecco che la camicia boho di jeans è la scelta perfetta.

il denim è sempre di tendenza, per un look più casual ecco che la camicia boho di jeans è la scelta perfetta. Camicia bohemien con maniche a sbuffo: infine elegantissima la camicia boho di colore nero con maniche a sbuffo, da indossare per eventi formali o anche in ufficio.

Torna la camicia bohemien: come indossarla nell’autunno inverno 2024-2025

Dopo aver visto i modelli di tendenza, andiamo a vedere insieme come indossare la camicia bohemien nell’autunno inverno 2024 2025: