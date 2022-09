Tommaso Zorzi in lacrime dopo la visione del film a Venezia 79: perché la pellicola l'ha commosso tanto?

Tommaso Zorzi, ospite del 79esimo Festival del Cinema di Venezia, ha visto in anteprima il film Il signore delle formiche. Dopo la visione, l’influencer si è mostrato in lacrime su Instagram, invitando i seguaci ad andare al cinema perché la pellicola è “qualcosa di bello“.

Tommaso Zorzi in lacrime dopo il film a Venezia 79

Tra i tanti influencer che sono arrivati alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia c’è anche Tommaso Zorzi. L’influencer ha assisito alla visione in anteprima del film Il signore delle formiche e si è mostrato molto colpito dalla pellicola. Appena uscito dalla sala, Tommy ha registrato una serie di Instagram Stories in cui è apparso in lacrime. Quanto visto sullo schermo l’ha letteralmente sconvolto e ha cercato di spiegare ai seguaci il motivo di tanta commozione.

Ha esordito:

“Bravi! Ragazzi, allora, reazione a caldissimo. Cioè, hai veramente la sensazione di assistere a qualcosa di bello. E il bello è sempre più raro. Io veramente vi consiglio di vedere questo film. Io non mi riprendo più, però cioè… Non ce la faccio, veramente…”.

Le parole di Tommaso Zorzi su Il signore delle formiche

Zorzi, dopo essersi ripreso un po’, è tornato su Instagram per spiegare meglio le sensazioni che gli ha lasciato il film.

Ha raccontato:

“Allora, ragazzi… Riprendendo un attimo le fila, Il signore delle formiche esce nelle sale l’8. Vi consiglio, veramente, di andare. Perché vi alzate da quella sala con un macigno che vi innesca proprio un processo di riflessione che credo sia molto utile per la società in cui viviamo oggi. Quindi, mi raccomando”.

Il signore delle formiche è un lungometrggio di genere drammatico e, a quanto pare, ha davvero colpito Tommaso.

Tommaso ha pianto durante la visione del film

Quanti hanno assistito alla visione del film a Venezia con Zorzi hanno sottolineato che le lacrime non l’ha riservate solo alle Instagram Stories. A quanto pare, l’influencer ha pianto durante tutta la proiezione. I fan di Tommaso, a questo punto, sono davvero curiosi di vedere la pellicola. Un’ottima pubblicità per Il signore delle formiche, non trovate?