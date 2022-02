L’ex allievo di Amici Sangiovanni ha stupito tutti con la sua esibizione sul palco del Festival di Sanremo 2022 e la fidanzata Giulia Stabile non ha perso ovviamente l’occasione per complimentarsi con lui.

Sangiovanni: la dedica di Giulia Stabile

Sangiovanni ha aperto le danze alla seconda serata del Festival di Sanremo con il suo brano, Farfalle, e ha fatto il pieno di like da parte dei fan. Sui social anche la fidanzata Giulia Stabile non ha potuto esimersi dal commentare l’esibizione del fidanzato e sui social ha scritto un messaggio a lui dedicato:

“Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente. Il mio bimbo ha spaccato”, ha scritto la ballerina, che da oltre un anno fa coppia fissa con il cantante.

L’amore sbocciato a Amici

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici e ben presto tra i due è sbocciata un’importante storia d’amore. I fan li hanno seguiti fino alla finale (dove Giulia ha vinto) e, nel corso dei mesi, hanno mostrato sempre maggior interesse verso la coppia che, nonostante il successo ottenuto grazie al format tv, ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla loro storia d’amore.

Lo sfogo di Sangiovanni

Nei mesi scorsi Sangiovanni si era sfogato attraverso i social per le attenzioni morbose che alcuni fan avrebbero riservato a lui e Giulia Stabile. “Vedo che invece di stare attaccati alla musica, alla danza, all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati al gossip. Perché sprecate il vostro tempo e parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv e ci vedevate tutti i giorni, ma siamo due ragazzi normali e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità. Non siamo parte di gossip, non facciamo gli influencer e non esponiamo la nostra vita privata. Se volete così tanto sapere della nostra vita privata, aspettate la nostra arte”, aveva detto il cantante.