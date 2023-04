Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma è successo davvero. Lo stilista Tom Ford si congeda da collezioni e da sfilate e lo fa attraverso un ultimo evento, intitolato proprio “collezione finale“.

L’addio alla moda di Tom Ford: l’ultima sfilata è ricca di mistero e nostalgia

Fondato nel 2005, il marchio Tom Ford pare avere detto addio alla moda. Lo stilista ha condiviso sui social media tre video e ha letteralmente fatto esplodere il fashion world. Che cosa è successo esattamente? Lo stilista texano ha presentato a sorpresa la “collezione finale” del suo brand e pare abbia definitivamente dettato la fine del suo impegno nel mondo della moda, o per lo meno, del suo omonimo brand. Sebbene non ci sia ancora un’ufficialità del tutto, Tom Ford nei tre video condivisi sui social ha riunito le top model più note e i suoi abiti più iconici, come se volesse stilare, in un certo senso, il suo testamento fashion.

Nostalgia e mistero, sono queste le due sensazioni che Ford ha lanciato senza pensarci troppo e lo ha fatto sorprendendo il pubblico affezionato a lui e al noto marchio.

La collezione finale di Tom Ford: che cosa si vede nei video?

La collezione finale di Tom Ford, Archive fall-winter 2023/2024, si compone di una serie di look che riprendono letteralmente l’archivio del brand. A indossare i look iconici sono alcune delle top model più famose, tra cui spiccano Karen Elson e Joan Smalls. Tutte le supermodelle sono rinchiuse dentro teche di vetro: una chiusura letterale ma anche metaforica.

Il video, diretto e girato dal fotografo Steven Klein con lo styling di Carine Roitfeld, mostra al pubblico un vero e proprio corridoio di stile e di storia: l’archivio di Tom Ford prende vita e si muove, probabilmente per l’ultima volta. Gli abiti mostrati nella collezione finale fanno parte degli ultimi 13 anni di storia di Tom Ford e ne sottolineano l’incredibile capacità di adattarsi ai tempi e un’altrettanta e potentissima energia di stile e metamorfosi. La moda di Tom Ford ha fatto la storia ed è passata ovunque divenendo indelebile e indimenticabile: dirle addio è dunque piuttosto strano.

Nei video postati online Tom Ford appare come direttore di scena impegnato nel “gestire” le sue modelle che sfilano dentro le loro teche. Un po’ come un direttore d’orchestra gestisce i suoni e le pause della melodia, Tom Ford tiene il ritmo dei suoi abiti e li fa scorrere avanti e indietro dentro un contenitore che vale anni e anni di storia della moda.

Quali sono gli abiti più iconici di Tom Ford?

Prestando una certa attenzione al video che il designer ha postato online, sono diversi gli abiti iconici che l’occhio riesce a scorgere. Tra tutti, sicuramente l’abito bianco indossato da Gwyneth Paltrow durante la serata degli Oscar del 2012 è uno dei più iconici. Non manca l’abito indossato dalla grande Beyoncé in occasione del “Mrs. Carter World Tour”: minidress di jersey ricoperto da paillettes, indimenticabile. Per non parlare del meraviglioso outfit di Zendaya sfoggiato ai red carpet dei Critics Choice Awards del 2023: bustier metallico fucsia e gonna abbinata, una meraviglia d’arte!

Stando a varie dichiarazioni, però, l’addio di Tom Ford potrebbe significare l’avvio di nuovi impegni dello stilista in altri ambiti, come il cinema.