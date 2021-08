Tom Ford è un uomo di grandissima rilevanza nel mondo della moda poichè grazie a lui alcuni marchi oggi sono quel che sono. Scopriamo la sua lunga carriera e i successi ottenuti in questo settore e nel mondo del cinema, a cui si è avvicinato dopo diversi anni.

Chi è Tom Ford

Thomas Carlyle Ford, nato ad Austin il 27 agosto 1961 è uno stilista, regista e sceneggiatore statunitense. Cresce in Texas, più precisamente a Houston, per i primi anni della sua vita, per poi trasferirsi insieme alla famiglia a Santa Fe. Qui conclude il suo percorso scolastico e decide di partire per New York con la volontà di studiare storia dell’arte alla NYU e moda alla Parsons School of Design.

Durante il periodo nella grande mela frequenta locali in tra cui il noto club “Studio 54” che gli permette di conoscere grandi artisti tra cui il grande Andy Warhol.

Questo ambiente si dimostra di grande ispirazione per il lavoro dello stilista che concluse le serate realizza numerosi schizzi. In questi anni inizia anche a collaborare con grandi nomi tra cui “Cholé” durante il soggiorno a Parigi e la “Perry Ellis” che gli permette di conoscere Marc Jacobs.

L’esordio di Tom Ford

Fondamentale per lui il 1990, anno in cui inizia a lavorare per Gucci, marchio in seria difficoltà economica. Qui ottiene il ruolo di responsabile dell’abbigliamento donna per poi diventare direttore del design due anni dopo. L’acquisto del brand per volontà del Bahrein permette una grande ripresa e una nuova posizione per Ford: quella di Creative Director.

In questi anni è proprio grazie al designer che Gucci diventa il nome che è oggi. Si comprende infatti l’importanza delle collaborazioni e delle pubblicità che possano valorizzare il lavoro degli stylist. Nel 2000 ottiene l’incarico di Creative Director per Yves Saint Laurent, entrata a far parte del gruppo Gucci. Tom decide di abbandondare la società nel 2004 con la volontà di creare un progetto più grande.

I grandi successi di Tom Ford

Nel 2005 crea infatti insieme al collega De Sole il brand di moda “Tom Ford” che collabora con Estée Lauder per la realizzazione anche di prodotti di cosmesi. La società inizia nel corso degli anni ad aprire le prime boutique e presentare le prime collezioni di moda ottenendo grande successo.

Alla carriera nel mondo della moda aggiunge però un progetto parallelo: il cinema. Si inserisce infatti in questo mondo con diversi ruoli tra cui quello di attore e di curatore di abiti, come per la saga di Jams Bond. Debutta inoltre nel 2008 come regista con il film “A Single Man”, che ottiene grandissimo successo e che fa ottenere a Colin Firth una candidatura agli Oscar, seguito da “Animali notturni”, un altra pellicola apprezzata molto da critica e pubblico.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il designer ha da moltissimi anni una relazione con il giornalista Richard Buckley. Dal 1986 i due hanno affrontato insieme una difficile malattia ma anche tanti momenti feliciti tra cui la nascita del loro primo figlio nel 2012.