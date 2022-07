Era morto di stenti da almeno due settimane un uomo di 82 anni il cui corpo è stato ritrovato in strada a Tivoli. Nessuno aveva segnalato la sua scomparsa. Il corpo è stato trovato dal padrone di casa.

Tivoli, uomo morto di stenti: trovato con la pensione in tasca

82 anni e senza una famiglia. Il fatto che da settimane non si avessero sue notizie non ha allarmato nessuno. Solo il proprietario della sua abitazione, dopo non aver ricevuto più risposte dall’anziano, si è messo sulle sue tracce. Come si apprende da Leggo, il corpo senza vita dell’82enne è stato trovato in via dei Tigli, il 27 luglio 2022. Subito dopo il ritrovamento è partita la segnalazione alle forze dell’ordine.

Un’autopsia chiarirà le cause del decesso

L’uomo è morto di stenti e con la sua pensione in tasca. Al momento non si conosce la data esatta del decesso dell’82enne ma si presume risalga ad inizio luglio dato che la pensione si ritira i primi del mese. Con lui è stato ritrovato anche il bastone che utilizzava come aiuto per camminare. Il cadavere era quasi irriconoscibile in quanto era in avanzato stato di decomposizione.

È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso e si esclude già possa trattarsi di omicidio perché sul corpo dell’uomo non vi sono segni di violenza fisica.