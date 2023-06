Come ogni mese, anche a giugno 2023, moltissimi titoli di film, serie tv, show e documentari scadranno su Netflix. Il catalogo si aggiorna continuamente e dovremo dire addio ad alcuni titoli.

Netflix e i titoli in scadenza a giugno 2023

Come ogni mese, anche a giugno 2023 il ricco catalogo virtuale di Netflix andrà ad aggiornarsi, per dare spazio a nuovi titoli di film, serie tv, show e documentari. Per ogni titolo che viene inserito nel catalogo, però, ce n’è quasi sempre uno che lascia definitivamente la piattaforma. Gli abbonati alla piattaforma di streaming hanno decisamente poco tempo per recuperare un gran numero di titoli che stanno per abbandonare la piattaforma. Alcuni titoli sono già stati cancellati in questa prima parte del mese di giugno 2023, ma non è finita qui. A quanto pare anche a giugno le novità non mancheranno. Il colosso dello streaming ha in serbo moltissime novità per tutti i suoi abbonati, ma questo vuol dire anche dover salutare definitivamente moltissimi titoli, alcuni dei quali anche particolarmente apprezzati, che lasceranno spazio nel catalogo a tutte le novità in vista. Scopriamo insieme i titoli che scadranno nel mese di giugno 2023.

Netflix, titoli in scadenza il 1 giugno 2023

Il 1 giugno 2023 sono stati cancellati i seguenti titoli:

Cricket Fever: Mumbai Indians;

The Souvenir.



Netflix, titoli in scadenza il 2 giugno 2023

Il 2 giugno 2023 sono scaduti i seguenti titoli:

Something in the Rain;

Il piccolo Yeti.

Netflix, titoli in scadenza il 4 giugno 2023

I titoli in scadenza il 4 giugno 2023 sono stati:

Hunger Games;

Kitty Love: evviva i gatti!

Netflix, titoli in scadenza il 5 giugno 2023

Il 5 giugno 2023 è stato cancellato:

King Arthur – Il potere della spada



Netflix, titoli in scadenza il 6 giugno 2023

Il 6 giugno 2023 sono scaduti i seguenti titoli:

A.C.A.B. – All cops are bastards;

Anime nere;

Benvenuto Presidente!;

Il Campione;

Il capitale umano;

Maschi contro femmine;

Modalità aereo;

Qualunquemente;

Torno indietro e cambio vita.



Netflix, titoli in scadenza il 7 giugno 2023

I titoli in scadenza il 7 giugno sono:

La befana vien di notte;

Un eco nel Canyon.



Netflix, titoli in scadenza dall’8 al 13 giugno giugno 2023

Dall’8 al 13 giugno sono scaduti i seguenti titoli:

Tony Halik: una vita per l’avventura;

Downton Abbey;

Picture e Scientist;

Unità 42.



Netflix, titoli in scadenza il 14 giugno 2023

Il 14 giugno 2023 sono scaduti i seguenti titoli:

Darwin’s Game;

Deca-Dence;

Basilicata Coast to Coast;

Hammamet;

La hora final;

Pacificum: El retorno al oceano.



Netflix, titoli in scadenza il 17 giugno 2023

I titoli in scadenza il 17 giugno 2023 sono:

Alessandria ancora e sempre;

Alessandria perché?

Il destino;

L’agenzia dei bugiardi.



Netflix, titoli in scadenza il 20 giugno 2023

I titoli in scadenza il 20 giugno 2023 sono:

Black Snake – La leggenda del serpente nero;

Us and Them.



Netflix, titoli in scadenza il 21 giugno 2023

I titoli in scadenza il 21 giugno 2023 sono: