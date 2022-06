Titoli in uscita a giugno 2022 su Prime Video

Il catalogo di Amazon Prime Video è pronto ad arricchirsi di grandi titoli durante tutto il mese di giugno, con grandi novità.

Novità nel catalogo di Amazon Prime Video di giugno 2022

Il mese di giugno porterà grandi novità nel catalogo di Amazon Prime Video, che si arricchirà di tanti nuovi titoli e nuove uscite.

Tutti coloro che hanno scelto questa piattaforma di streaming potranno vedere nuovi film e nuove serie tv, come The Boys 3, My fake boyfriend e Fargo. È arrivato il momento di scoprire insieme quali saranno le new entry di questo mese sulla piattaforma, giorno dopo giorno.

Amazon Prime Video: le uscite dal 3 al 17 giugno

Ecco le uscite previste nelle date del 3, 10, 15 e 17 giugno su Amazon Prime Video:

The Boys 3 – Serie Tv – 3 giugno : la serie televisiva The Boys è arrivata alla sua terza stagione. Questa volta i protagonisti dovranno svelare la verità su Vought e i Seven. LA grossa società ha nascosto dei segreti pesanti sui supereroi.

: la serie televisiva The Boys è arrivata alla sua terza stagione. Fairfax 2 – Serie tv – 10 giugno : arriva anche la seconda stagione di Fairfax, che segue le storie di quattro studenti delle scuole medie, alla prese con la loro personalità, i primi amori, le amicizie e i rapporti con le nuove intelligenze artificiali.

: arriva anche la seconda stagione di Fairfax, che segue le storie di quattro studenti delle scuole medie, alla prese con la loro personalità, i primi amori, le amicizie e i rapporti con le nuove intelligenze artificiali. The Contractor – Film – 15 giugno : il nuovo film ha come protagonista Chris Pine, il Sergente delle Forze Speciali James Harper. Congedato senza volerlo e privato della pensione, il protagonista entra a far parte di una forza militare clandestina, per poi essere tradito.

: il nuovo film ha come protagonista Chris Pine, il Sergente delle Forze Speciali James Harper. L’estate nei tuoi occhi – Serie tv – 17 giugno: una serie tv che racconta la storia di una ragazza e due fratelli, con cui si forma il classico triangolo amoroso. Affronta le tematiche relazionali ad ampio raggio, come i legami tra mamme e figli.

Amazon Prime Video: le uscite del 24 giugno

Il 24 giugno ci saranno altre uscite molto attese:

Chloe – Le maschere della verità – Serie tv – 24 giugno : sei episodi sulla vita apparentemente perfetta di Chloe contrapposta alle fatiche di Becky, una sua follower molto invidiosa. Quando Chloe muore, Becky cercherà di prendere il suo posto.

: sei episodi sulla vita apparentemente perfetta di Chloe contrapposta alle fatiche di Becky, una sua follower molto invidiosa. Quando Chloe muore, Becky cercherà di prendere il suo posto. The One That Got Away – Serie tv – Reality Tv – 24 giugno : si tratta di un reality da dieci episodi in cui sei persone in cerca dell’amore rivivono la propria storia, rincontrando anche le persone del loro passato.

: si tratta di un reality da dieci episodi in cui sei persone in cerca dell’amore rivivono la propria storia, rincontrando anche le persone del loro passato. My Fake Boyfriend – Film – 24 giugno: un film divertente in cui il protagonista Andrew deve fare i conti con il dolore per la fine della relazione con il compagno. Per aiutarlo, gli amici costruiscono un finto fidanzato sui social, Cristiano, che inizia ad avere molta popolarità.

La altre uscite

Durante il mese di giugno ci saranno tantissime uscite: