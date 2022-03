Anche Amazon Prime Video, come Netflix, rinnova, per il mese di aprile 2022, il proprio catalogo con alcuni titoli imperdibili. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra film, serie Tv e documentari. Cosa aspetti? Scopriamo tutti i titoli di Prime Video in uscita ad aprile 2022.

Prime Video aprile 2022

Il catalogo di Amazon, si arricchisce e torna più carico di prima, soddisfacendo qualsiasi gusto degli spettatori. Ecco tutte le nuove uscite di aprile 2022 della piattaforma streaming, film, serie tv e documentari.

Serie Tv

Il catalogo di Amazon ad aprile si arricchisce non solo con nuovi titoli ma anche con sequel attesissimi di serie che sono già un successo. Iniziamo con il ritorno de La scuola dei miseri- Las Cumbres , l’1 aprile.

Questa serie è ambientata in un collegio vicino ad una foresta stregata e vedrà protagonisti gli studenti che hanno un solo obiettivo quello di scoprire la verità su crimini passati. Lo stesso giorno uscirà una nuova serie Wolf like me, che racconta la storia di amore tra Gary e Mary. Il 15 aprile esce Outer range, la nuova serie Amazon Original. Racconta la storia di Royal Abbott , proprietario di un ranch che lotta per la sua terra e per la sua famiglia e che scopre un mistero nel cuore della natura del Wyoming.

Per gli amanti delle serie Tv italiane, ci sarà l’uscita, il 28 aprile, di Bang Bang Baby, serie Amazon Original è un crime-drama ambientato nella Milano di fine anni ’80.

Film

Tra i film in arrivo sulla piattaforma streaming, c’è moltissima curiosità per il docu-film di Laura Pausini, Piacere di conoscerti, in cui la cantante racconta la storia della sua carriera in maniera atipica: parte da un quesito “come sarebbe stata la mia vita se non avessi vinto il Festival di Sanremo nel 1993?”. L’8 aprile uscirà La cena delle spie, film in cui si racconta la scoperta da parte della CIA di una talpa che diffonde preziose informazioni segrete. È in arrivo I love America, una commedia romantica, in cui Sophie Marceau è la protagonista, nei panni di Lisa.