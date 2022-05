L’estate si avvicina e Tina Cipollari ha pensato bene di dare una rinfrescata al suo hair look. L’opinionista di Uomini e Donne, nelle scorse ore, si è recata dalla sua parrucchiera di fiducia e si è affidata a lei. Il risultato è piaciuto ai fan.

Tina Cipollari cambia look

Da anni e anni volto fisso di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha abituato i fan ad un’immagine che raramente cambia. I suoi capelli biondo platino sono ormai un marchio di fabbrica, ma anche per lei è arrivato il tempo di cambiare un po’ il look. Nelle ultime ore, forse in vista della bella stagione, si è recata dalla sua parrucchiera di fiducia e si è affidata a lei.

Ha leggermente cambiato il colore e ha dato anche una piccola spuntatina.

Da biondo platino a biondo cenere

Sia chiaro, Tina non ha cambiato hair look in modo sconvolgente, ma le modifiche sono comunque ben visibili. Dal biondo platino, ormai fuori moda, è passata ad un biondo cenere che le addolcisce anche i lineamenti del volto. Poi, ha dato anche una spuntatina alla chioma, così da affrontare al meglio le temperature roventi che stanno per arrivare.

I fan promuovono il nuovo look di Tina

Il nuovo look di Tina, anche se non è completamente diverso dal precedente, è piaciuto molto ai fan. Il biondo cenere le dona e anche il taglio alle spalle la ringiovanisce. Insomma, la Cipollari ha fatto centro e i fan si stanno già strappando i capelli per la pausa estiva di Uomini e Donne: come faranno due mesi senza l’opinionista? E’ questa la domanda che si pongono i seguaci più accaniti.