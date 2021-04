Eyeliner invisibile per definire al massimo lo sguardo: cos’è il tightlining e come si realizza facilmente.

Tightlining: cos’è?

È una delle tecniche di make-up più utili da imparare, sia per chi ama un trucco strong, che per chi invece predilige il make-up non make-up.

Si tratta del tightlining, ovvero l’eyeliner invisibile. Ma che cosa è nello specifico? Non è altro che quella tecnica che permette, con l’ausilio di una matita nera o di un eyeliner in gel, di andare a riempire tutti quei buchini tra le ciglia. Solitamente, per ottenere questo effetto basta colorare l’interno della rima superiore degli occhi.

Il risultato saranno uno sguardo definito e un effetto di ciglia molto più folte.

Proprio per questo è enormemente utilizzato per realizzare il trucco “invisibile”.

Ma non solo, il tightlining si presta benissimo anche per trucchi occhi più strong. Grazie a esso, infatti, il make-up risulterà più omogeneo e lo sguardo decisamente più definito.

Per un risultato perfetto, non dimenticarsi di piegare le ciglia prima di procedere con l’applicazione del mascara.

Come si realizza

Innanzitutto, la prima cosa da tenere in considerazione quando si vuole procedere con la tecnica del tightlining, è che si sta per andare a colorare una zona delicatissima degli occhi. Proprio per questo, è fondamentale avere le mani pulite e utilizzare prodotti sicuri ad uso personale.

I metodi per applicare l’eyeliner invisibile sono diversi: ecco i due più semplici, veloci e comodi.

Il primo prevede di sollevare leggermente, con una delle due mani, la palpebra dell’occhio. Tenendo la matita o l’eyeliner con l’altra mano, procedere con il trucco della rima superiore interna.

Il secondo metodo, non efficace per tutti allo stesso modo, è quello di prendere uno specchietto e posizionarlo più in basso rispetto al viso. Guardandolo, procedere, senza sollevare la palpebra, alla colorazione della rima superiore.

L’occhio è di per sé molto umido, proprio per questo, per evitare spiacevoli sbavature, il prodotto ideale per un tightlining duraturo è una matita o un eyeliner waterproof.

