Verde, lilla, arancione e giallo: ecco come utilizzare i correttori colorati per coprire imperfezioni e discromie.

Come utilizzare i correttori colorati

Il correttore è un prodotto fondamentale per il make-up. Serve infatti per correggere le imperfezioni e uniformare l’incarnato.

Saperlo usare è davvero importante per ottenere una base perfetta.

Nel mondo del make-up esistono 4 colorazioni diverse di correttori, destinati, appunto, a correggere: verde, lilla, arancione e giallo. Ognuno di loro si presta a un compito differente ed è indispensabile saperli usare al meglio per mixarli e ottenere il massimo.

Ecco nel dettaglio come utilizzare i correttori colorati.

Verde

Il colore verde, nella scala cromatica, si trova dal lato opposto rispetto al rosso. Proprio per questo motivo, può essere utile per andare a smorzare i rossori della pelle dati da imperfezioni, discromie e couperose. Suggerimento importante è quello di applicare il prodotto localizzato alla zona che interessa camuffare e non abbondare eccessivamente.

Lilla

Il colore lilla serve per contrastare il giallo.

Tra i quattro correttori colorati, quello di questa sfumatura, è probabilmente il meno usato, perché non tutti gli incarnati tendono al giallo. Altro modo per usarlo è quello di stenderlo sulle palpebre a mo’ di primer oppure steso sul su un viso molto chiaro in determinati punti servirà a illuminare.

Arancione

Il correttore arancione è indispensabile per camuffare le occhiaie. Applicato localmente, aiuta a coprire il blu dell’occhiaia, evitando l’effetto grigio. Si può utilizzare da solo o in combinazione con quello giallo. Per una correzione ottimale, dopo aver applicato il correttore colorato, è utile aggiungerne uno chiaro, apposito per illuminare.

Giallo

Anche il correttore giallo serve per smorzare le occhiaie. Come detto precedentemente, può essere anche mixato con quello arancione. Questa combo permette inoltre di coprire tutti quei segni blu, viola, verdi, che possono essere presenti sia sul viso che sul corpo: vene, lividi ed ematomi.

