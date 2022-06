Pensavate che fosse finita, ma l’universo Marvel ha in serbo per il suo vastissimo pubblico un nuovo e grandioso debutto: Thor – Love and Thunder, diretto e co-scritto da Taika Waititi.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane l’8 luglio 2022 e il protagonista sarà proprio lui, Thor, interpretato da Chris Hemsworth.

Thor: Love and Thunder – la trama

Il film, sequel di Thor: Ragnarok (2017), è il ventinovesimo film del Marvel Cinematic Universe e il suo debutto vedrà come unico protagonista il supereroe Thor, interpretato dall’attore australiano Chris Hemsworth.

Dopo le vicissitudini di Avengers: Endgame, uscito nelle sale nel 2019, Thor, in cerca della sua pace interiore, si ritrova a vivere una sorta di crisi di mezza età accompagnata anche da una crisi sentimentale.

A farla scattare ci pensa un amore passato (ma forse mai concluso): l’astrofisica Jane Foster (interpretata da Nathalie Portman).

Con il ritorno di Jane e la minaccia del villain Gorr (il macellatore di dei, nel film interpretato dal grandissimo Christian Bale), Thor si ritroverà a reclutare anche Valchiria, il nuovo re di New Asgard e Korg, oltre che Jane, ovviamente, che sarà al suo fianco per tutta l’impresa con il nuovo nome di Mighty Thor.

Pare quindi che la pellicola sarà divisa in più situazioni: una parte comic movie, una parte commedia romantica e una parte romantic-drama. Ci saranno quindi momenti prettamente Marvel di pura azione, ma non mancheranno momenti di riflessione profonda su aspetti della vita comuni a tutte le persone: l’amore, i valori, la perdita e la costante ricerca del proprio posto nel mondo, forse una delle imprese più impegnative che esistano.

Thor: Love and thunder – Il cast

Il nuovo film Marvel porta con sé un cast eccezionale che grida professionalità e maestria da ogni prospettiva.

Ovviamente avremo Chris Emsworth nei panni del supereroe protagonista, Thor (Avenger ed ex re di Asgard). La parte del villain sarà interpretata da Christian Bale; lo vedremo infatti nei panni di Gorr il macellatore di dei, un serial killer che ha come obiettivo fare sparire tutti gli dei dalla galassia.

Tra i personaggi anche Valchiria, nuovo re di New Asgard nominata da Thor in persona e interpretata da Tessa Thompson. Nel cast anche Jaimie Alexander nei panni di di Lady Sif, una guerriera asgardiana e amica d’infanzia di Thor.

Ci sarà anche lo stesso Taika Waititi tra i personaggi e interpreterà Korg, un gladiatore di Sakaar amico stretto del protagonista.

Zeus, il re dell’Olimpo, sarà invece intepretato da Russel Crowe.

Infine, ma non per importanza, ci sarà anche Nathalie Portman che interpreterà l’amore di Thor, Jane Foster, ben presto nominata Mighty Thor.

Qualche curiosità sul film

Le riprese di Thor: Love and Thunder erano previste per agosto 2020, ma in realtà sono cominciate a gennaio 2021 in Australia e si sono poi concluse il 30 maggio dello stesso anno. È stato poi reso noto che verso marzo 2022 sono state effettuate delle riprese aggiuntive.

Inizialmente l’uscita nei cinema statunitensi di Thor: Love and Thunder era prevista per il 5 novembre 2021, ma a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 è slittato tutto più avanti. In Italia sarà disponibile a partire dall’8 luglio 2022.

Per quanto riguarda alcuni rumors che stanno circolando già da qualche tempo, pare che nel nuovo film Marvel ci sarà un’immagine di nudo del protagonista Chis Emsworth. È lo stesso attore a ironizzare su tale fatto: “Sono undici anni che va avanti così; ogni volta che interpreto Thor un pezzo di vestiario se ne va, era normale che prima o poi sarei finito nudo” – ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione del film.