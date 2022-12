The Witcher Blood Origin: quando esce in Italia

The Witcher Blood Origin, serie tv prequel della saga principale di The Witcher, sta per uscire su Netflix.

The Witcher Blood Origin: quando esce la serie

Netflix, durante il grande evento che si è tenuto a settembre, Tudum, ha svelato tante novità riguardo la sua programmazione. Tra queste anche la data di uscita di The Witcher Blood Origin, serie tv prequel della saga principale di The Witcher, prevista per il 25 dicembre 2022. La serie tv The Witcher Blood Origin è ambientata circa 1.200 anni prima degli eventi di The Witcher. Racconterà una storia perduta nel tempo, compresa la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che hanno portato alla Congiunzione delle Sfere, momento fondamentale per la trama della saga, durante il quale i mondi dei mostri, degli uomini e degli elfi si sono avvicinati e uniti.

The Witcher Blood Origin vedrà la partecipazione di Michelle Yeoh nel ruolo di Scian, ultimo membro di una tribù nomade di elfi spadaccini in missione per recuperare una lama rubata al suo popolo, Sophia Brown, nel ruolo di Eile, guerriera della guardia della regina che parte per diventare una musicista itinerante, e Laurence O’Fuarain, nel ruolo di Fjall, uomo nato in un clan di guerrieri che ha giurato di proteggere un re e che si mette a cercare vendetta.

The Witcher Blood Origin: la trama e il cast

The Witcher Blood Origin è ambientata in un mondo di elfi circa 1.200 anni prima del mondo dei Witcher. Racconta una storia dimenticata di sette figure emarginate che uniscono le forze contro una forza inarrestabile che le ha private di tutto. Anche se appartengono a clan che sono in guerra tra di loro, Eile e Fjall dovranno imparare a fidarsi l’uno dell’altra per riuscire a guidare questa assurda banda nella lotta contro gli oppressori del Continente. Quando si aprono portali verso nuovi mondi e un saggio assetato di potere dispiega una nuova arma, i Sette si rendono conto che dovranno riuscire a creare un mostro per poterne distruggere un altro. Per questo la loro missione si conclude con la creazione del primo prototipo di witcher, durante un conflitto che ha portato alla Congiunzione delle sfere, quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

La serie prequel è incentrata su personaggi nuovi e inediti. La stessa Lauren Schmidt Hissrich, creatrice della serie madre e produttore esecutivo del prequel, aveva dichiarato che esplorare ed espandere l’universo di The Witcher è una sfida entusiasmante. “Non vediamo l’ora di presentare ai fan nuovi personaggi e una storia originale che arricchirà ancora di più il nostro magico mondo” ha spiegato. Tra i protagonisti ci sono Eile e Fjall. La prima è interpretata da Sophia Brown ed è una guerriera d’élite con una voce magica che vuole diventare una musicista e per questo ha abbandonato la carriera militare. Il secondo è interpretato da Laurence O’Fuarain, appartenente a un clan che ha giurato di proteggere un Re. Con loro c’è Scian, interpretata da Michelle Yeoh, ultima superstite della tribù nomade elfica. Altri interpreti e personaggi: