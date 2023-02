The Upshaws 3: quando esce su Netflix?

The Upshaws sta per tornare su Netflix con la sua terza stagione, particolarmente attesa. Scopriamo quando uscirà.

The Upshaws sta per tornare su Netflix con la sua terza stagione, particolarmente attesa. Si tratta di una serie tv comedy, che usa il perfetto stile della sit-com per raccontare le vicende della famiglia protagonista. Scopriamo insieme in quale data verrà resa disponibile sulla piattaforma di streaming.

The Upshaws: quando esce la terza stagione

The Upshaws sta per tornare su Netflix con la sua terza stagione. La data di rilascio di questo nuovo capitolo della serie tv comedy è stata programmata dalla piattaforma streaming il prossimo 16 febbraio 2023. Una serie particolarmente attesa, grazie al successo delle prime due stagioni, che hanno letteralmente conquistato il pubblico. Si tratta di una delle tante novità previste nel catalogo di Netflix durante il mese di febbraio 2023.

Sarà una nuova stagione ricca di momenti divertenti e di colpi di scena, che sicuramente appassioneranno i fan che hanno seguito le prime due stagioni. La prima stagione di questa serie tv comedy è stata lanciata a maggio 2021, con dieci episodi. L’anno successivo la serie tv è tornata con una seconda stagione di grande successo. Il 16 febbraio 2023, tra pochissimi giorni, uscirà anche la terza stagione. The Upshaws è una serie tv comedy molto spassosa e divertente, che racconta le vicende della famiglia Upshaws, con il tipico stile della sit-com.

Una serie ideata da Regina Y. Hicks e da Wanda Sykes, che ne è anche interprete. Regina Y.Hicks si occuperà anche della produzione del prossimo capitolo della saga dal titolo Sister Act, che vede come protagonista Whoopi Goldberg e che è molto amata dagli spettatori. L’attesa per vedere il terzo capitolo di questa nuova serie tv comedy è ormai finita. Tra pochi giorni sarà finalmente disponibile nel catalogo della piattaforma di streaming Netflix. Sarà sicuramente un grande successo, proprio come è accaduto per le prime due stagioni.

The Upshaws: di cosa parla la serie tv comedy

Ci siamo, l’attesa è ufficialmente finita. La terza stagione della serie tv comedy dal titolo The Upshaws, che richiama il nome della famiglia protagonista, uscirà il 16 febbraio su Netflix. I telespettatori potranno finalmente riprendere da dove erano rimasti, continuando a seguire le vicende della famiglia Upshaws, molto amata. Il capo famiglia Bennie Upshaws ha sempre fatto del suo meglio perché tutto andasse per il verso giusto. Non sono mancati gli errori e le scelte discutibili, ovviamente, come in tutte le famiglie, ma tutto ciò che ha fatto è sempre stato per il bene dei suoi cari. Ha una cognata che sembra proprio non volergli perdonare nulla, ma lui continua la sua vita quotidiana con la moglie e i suoi tre figli. Si tratta di una famiglia numerosa, che nella terza stagione continuerà a dare non pochi pensieri al capo famiglia Bennie, mentre lui cercherà in tutti i modi di districarsi tra gli alti e bassi del suo lavoro. Gli spettatori potranno finalmente ritrovare i protagonisti di questa serie, che andranno avanti con le loro avventure, con quello stile tipico della sit-com che fa sempre sorridere e che riesce ad appassionare.