The Rig: la seconda stagione ci sarà?

The Rig ha debuttato il 6 gennaio 2023 in esclusiva su Amazon Prime Video. Si tratta di un attesissimo thriller paranormale che racconta le vicende della crew della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo, al largo della costa scozzese. È il primo show Amazon originale ad essere stato interamente girato in Scozia, sul quale gli autori hanno lavorato per ben quattro anni. Il progetto è ideato dallo sceneggiatore David Macpherson, mentre la casa di produzione incaricata è Wild Mercury Productions, che in passato ha realizzato serie come Troy: Fall of a City, su Netflix, e la terza stagione di Humans.

Il primo capitolo, firmato da John Strickland, è composto da sei episodi, che al momento è l’unico annunciato dalla piattaforma. Il futuro di The Rig è ancora ignoto, ma in molti si chiedono se ci sarà una seconda serie. Considerando la grande produzione dietro la serie, sembra improbabile che Amazon possa concludere un progetto così ambizioso in una sola decisione. In ogni caso, la decisione spetterà alla piattaforma, che deciderà il futuro della serie.

Nel caso di una conferma ufficiale, la seconda stagione della serie thriller uscirà nel corso del 2024. Le riprese della prima stagione sono partite lo scorso 29 marzo in Scozia, su una vera piattaforma petrolifera, e sono finite ad agosto. I due sceneggiatori Meg Salter e Matthew Jacobs Morgan lavoravano al progetto dal dicembre 2018.

The Rig 2: anticipazioni

La trama della serie si concentra sulla piattaforma petrolifera Kinloch Bravo, di stanza nel Mare del Nord. Quando l’equipaggio sta per tornare sulla terraferma, una misteriosa nebbia inizia a circondarli, interrompendo ogni tipo di comunicazione con il mondo esterno. A causa di questa nebbia, l’equipaggio è spinto ai limiti della propria resistenza e lealtà ed è costretto a confrontarsi con forze che vanno oltre la loro immaginazione. Difficile immaginare come potrebbero continuare le avventure dei protagonisti di questa serie, ma non è detto che il secondo capitolo non possa essere sorprendente come il primo.

In caso di rinnovo, probabilmente rivedremo i protagonisti della prima stagione. Tra loro Iain Glen, che interpreta Magnus MacMillan, Offshore Installation Manager della piattaforma e leader della squadra, e Emily Hampshire, che interpreta Rose Mason, scienziata e rappresentante della compagnia petrolifera, nuova arrivata sulla piattaforma. Fanno parte del cast anche Martin Compston, nel ruolo dell’addetto stampa Fulmer Hamilton, Rochenda Sandall, nel ruolo del paramedico Cat Braithwaite, Owen Teale, che è il capo dei trivellato Lars Hutton, Richard Pepple, il capo della squadra Grant Dunlin e Mark Bonnar, il Deck Foreman Alwyn Evans. Ci sono anche Calvin Demba, il Drill Hand Baz Roberts, Emun Elliott, il meccanico della piattaforma Leck Longman, Abraham Popoola, il gruista della piattaforma Easter Ayodeji, Stuart McQuarrie, l’Head Chef Colin Murchison e Molly Vevers, la manovale Heather Shaw.