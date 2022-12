Il 16 dicembre 2022 arriva su Netflix una nuova serie tutta dedicata all’avventura e allo spionaggio. Il titolo è The Recruit e ha come protagonista la star di Tutte le volte che ho scritto ti amo, Noah Centineo.

Scopriamo meglio chi saranno gli attori e le attrici coinvolti nel progetto.

The Recruit: il cast della nuova serie Netflix

Il cast di The Recruit si compone di diversi attori e attrici, tra cui:

Noah Centineo è Owen Hendricks;

è Owen Hendricks; Aarti Mann è Violet;

Vondie Curtis-Hall è Walter Nyland;

Daniel Quincy Annoh è Terence;

Kristian Bruun è Janus Ferber;

Fivel Stewart è Hannah;

Laura Haddock è Max Meladze;

Colton Dunn è Lester;

Linus Roache è Senator Smoot;

Kaylah Zander è Amelia;

Byron Mann è Xander;

Angel Parker è Dawn.

Quando è stata annunciata la produzione di The Recruit, il 28 aprile 2021, Noah Centineo è stato sin da subito presentato come protagonista della serie.

Gli altri membri del cast sono stati annunciati nei tempi immediatamente successivi. Infine, ma non per importanza, Byron Mann, Angel Parker, Linus Roache e Kaylah Zander sono stati annunciati come guest star della serie.

Creato e sviluppato da Alexi Hawley (si è occupato anche della serie Castle), The Recruit ha come produttori esecutivi, oltre a quest’ultimo, anche Adam Ciralsky, Charlie Ebersol, Douglas Liman, Davide Bartis e Gene Klein.

Le riprese della serie si sono svolte a Los Angeles, Montreal e a Vienna.

Stando a varie dichiarazioni, pare siano cominciate a ottobre 2021 e si siano concluse verso il mese di marzo 2022.

Quanti sono gli episodi di The Recruit e di che cosa parla?

La prima stagione di The Recruit è composta da 8 episodi e il debutto è previsto per il 16 dicembre 2022 sulla piattaforma Netflix.

Tutta dedicata all’avventura, allo spionaggio e alla criminalità, The Recruit racconta la vita di un giovane avvocato di 24 anni, Owen Hendricks, che in tempi recenti ha ottenuto un lavoro presso la CIA. Nonostante la sua carriera all’interno dell’agenzia sia appena iniziata, la sua vita è completamente messa sotto sopra quando trova una lettera minacciosa di una ex informatrice che vuole denunciare la CIA a meno che non la scagionino da un crimine da lei compiuto tempo prima.

Il giovane avvocato rimane coinvolto in questioni pericolose, in cui la criminalità e i giochi di potere diventano molto preoccupanti. A costo di rischiare la sua stessa vita, Owen Hendricks vuole risolvere il caso, compiendo a pieno i suoi doveri.

The Recruit è stato promosso durante l’evento Netflix TUDUM Global il 24 settembre 2022 su YouTube. Netflix ha lanciato sia sul sito ufficiale, sia sul suo canale YouTube, il teaser e il trailer della serie, per offrire al pubblico una piccola – ma affascinante – anteprima di quello che accadrà nella serie in questione.

Il 16 dicembre 2022 si sta avvicinando, l’attesa è quasi conclusa e la voglia di tuffarsi tra spie, misteri e inganni è già altissima: riuscirà Owen Hendricks (Noah Centineo) a portare a termine il suo lavoro? Riuscirà a scampare i pericoli e a salvare la CIA?