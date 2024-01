Kaitlyn Dever sarà Abby in "The Last of Us". Conosciamola meglio.

Kaitlyn Dever è l’attrice che interpreterà Abby nella seconda stagione della serie televisiva “The Last of Us“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

The Last of Us, chi è Kaitlyn Dever: tutto sull’attrice che interpreterà Abby

Nelle seconda stagione della serie televisiva “The Last Of Us”, ci sarà un volto nuovo. La giovane attrice Kaitlyn Dever entrerà nella serie e interpreterà il personaggio di Abby. Kaitlyn è nata a Phoenix, nello Stato dell’Arizona, il 21 dicembre del 1996, ha quindi 27 anni, è del segno del Sagittario ed è alta un metro e cinquantasette centimetri. Ha due sorelle maggiori, Mady e Jane e quando aveva appena cinque anni ha cominciato a interessarsi al mondo dello spettacolo, tanto che i suoi genitori decisero di mandarla a una scuola di recitazione. Durante la sua infanzia ha praticato anche ginnastica, danza e pattinaggio. La recitazione era però la sua più grande passione così, con la sua famiglia, si è trasferita in Texas, a Dallas, per iscriversi al corso Young Actors Studio. Inizialmente Kaitlyn ha preso parte a una serie di spot pubblicitari, fino a trasferirsi a Los Angeles. Sono tanti i film e le serie televisive in cui abbiamo visto Kaitlyn Dever recitare, tra cui per esempio: “Bad Teacher – Una cattiva maestra”, “Dimmi quando”, “Beautiful Boy”, “The Front Runner – Il vizio del potere”, “La rivincita delle sfigate”, “Nessuno ti salverà”, “Dopo Oliver”, “Modern Family”, “L’uomo di casa”, “Unbelievable” e “Dopesick – Dichiarazione di dipendenza”. Per la sua interpretazione in “Unbelievable“, Kaitlyn si è guadagnata una nomination ai Golden Globe, mentre per “Dopesick” agli Emmy. Se volete saperne di più su Kaitlyn Dever, potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi a ben 771mila follower.

Kaitlyn Dever sarà Abby in The Last of Us

Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale, l’attrice Kaitlyn Dever sarà Abby nella seconda stagione di “The Last of Us”. I creatori della serie televisiva, Craig Mazin e Neil Druckmann hanno dichiarato quanto sia importante per loro avere un’attrice del livello di Kaitlyn: “niente conta più del talento, e siamo entusiasti di avere un’acclamata interprete come Kaitlyn che si unisce a Pedro, Bella e al resto della nostra famiglia”. La seconda stagione di “The Last of Us”, dovrebbe uscire nel 2025, anche se al momento non ci sono date ufficiali. Nel cast delle serie televisiva troviamo, nei panni di Ellie, l’attrice britannica Bella Ramsey, la quale, per la sua interpretazione, ha anche ricevuto la sua prima candidatura agli Emmy e ai Golden Globe, come miglior attrice in una serie drammatica. A interpretare Joe troviamo invece l’attore cileno naturalizzato statunitense Pedro Pascal, noto al pubblico per aver interpretato Oberyn Martell nella serie televisiva di grande successo “Il Trono di Spade”. Kaitlyn Dever va quindi a unirsi a un grande cast, restiamo in attesa di sapere la data di uscita della seconda stagione della serie.

