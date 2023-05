The Forgiven: trama, cast e dove vederlo

The Forgiven: trama e cast del film con Ralph Fiennes e Jessica Chanstain. In onda questa sera, in prima visione, su Sky Cinema Uno.

Arriva su Sky Cinema Uno il thriller scritto e diretto da John Michael McDonagh, con i celebri attori Ralph Fiennes e Jessica Chanstain. Disponibile anche in streaming su NOW.

The Forgiven, la trama

Protagonisti sono Jo e David Henniger, due coniugi inglesi in viaggio verso una lussuosa festa di un loro amico benestante, Richard, nei pressi di Tangeri, città portuale del Marocco. Lei è una scrittrice di libri per bambini che da otto anni non trova ispirazione, lui invece è un medico che da tempo ha perso la vocazione. La loro è una vita tranquilla, noiosa e spenta. Ma un evento inaspettato cambierà gli equilibri della coppia. Dopo aver pranzato e bevuto un po’ troppo, la coppia si mette in viaggio. Mentre attraversano il deserto in macchina, però, David perde il controllo della vettura e restano coinvolti in un tragico incidente con un adolescente del posto. In preda al panico, la coppia decide di caricare il corpo della vittima sul sedile posteriore e dirigersi alla festa di Richard, sperando che quest’ultima possa aiutarli. Una volta arrivati tentano di nascondere l’accaduto ma, una volta finita la festa, la situazione sembra peggiorare. Nella villa si presenta infatti il padre del ragazzo, appartenente a una tribù autoctona e determinato a cercare giustizia. Come andrà a finire?

Il cast completo

Scritto e diretto da John Michael McDonagh, è basato sul romanzo Nella polvere di Lawrence Osborne. Inoltre, il film è ispirato anche alle atmosfere della pellicola Il tè nel deserto di Bernardo Bertolucci, realizzato dal romanzo di Paul Bowles. Ad interpretare i protagonisti due attori stellari: il candidato all’Oscar Ralph Fiennes e la vincitrice dell’Oscar Jessica Chastain. Insieme a loro anche Matt Smith, Saïd Taghmaoui, Abbey Lee, Mourad Zaoui, Caleb Landry Jones, Ismael Kanater, Christopher Abbott, Alex Jennings e Marie-Josée Croze.

Dove e quando vederlo: tv e streaming

The Forgiven andrà in onda questa sera, lunedì 8 maggio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Inoltre, sarà possibile vederlo anche in streaming sulla piattaforma NOW.

Il successo del film

Un film davvero intrigante, ricco di sorprese e colpi di scena. Ha conquistato milioni di spettatori, tanto da raggiungere un incasso di circa 1.4 milioni di dollari in tutto il mondo. Anche Jessica Chastain e Ralph Fiennes, protagonisti della pellicola, si sono mostrati più volte entusiasti di questo progetto:

“Avevo letto il romanzo anni prima, mi era piaciuto il libro e avevo cercato di ottenerne i diritti, sentivo che poteva diventare un gran film. I diritti li avevano già presi, quindi per un po’ me ne sono dimenticata. Poi mi è tornato sotto mano, ho sentito che era coinvolto John McDonagh, che amo come sceneggiatore e regista. Poi Ralph mi ha scritto dicendomi che l’avrebbe fatto e ho detto: Ci sto. Amavo il personaggio sin dal romanzo“, ha rivelato l’attrice.