Dopo aver avuto enorme successo nel mondo del teatro, specialmente per opere shakespeariane, Ralph Fiennes si è fatto strada nel cinema. Scopriamo il suo percorso come attore dagli esordi al grande successo.

Chi è Ralph Fiennes

Ralph Fiennes, nato Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes il 22 dicembre 1962, è un attore britannico.

Cresce in una famiglia aristocratica composta da sei figli, padre fotografo e madre pittrice e scrittrice. Si trasferiscono in Irlanda negli anni ’70 per poi spostarsi nuovamente in Inghilterra dove il giovane si diploma.

Si iscrive successivamente alla Royal Academy of Dramatic Art unendosi anche alla Royal Shakespeare Company nel 1988. Qui vince anche un Tony Award per aver interpretato Amleto, opera del noto drammaturgo inglese, a Broadway. Vince inoltre anche un William Shakespeare Award per volontà del Shakespeare Theatre di Washington.

L’esordio di Ralph Fiennes nel cinema

Esordisce nel mondo del cinema nel 1992 con “Cime Tempestose” insieme a Juliette Binoche. Ottiene grande successo l’anno successivo con il ruolo di Amon Göth nel noto film “Schindler’s List – La lista di Schindler” di Steven Spielberg, con cui riceve anche una candidatura come miglior attore non protagonista agli Oscar. Ottiene poi una candidatura come miglior attore per “Il paziente inglese” el 1996.

Il suo repertorio cinematografico si dimostra estremamente vario: passa infatti dai thriller, come “Red Dragon” alle commedie romantiche, come “Un amore a 5 stelle”.

Il ruolo che gli permette di ottenere maggiore successo è però quello di Lord Voldemort nella famosa saga di “Harry Potter”. Nel 2005 prende parte poi anche a progetti complessi come “The Constant Gardener – La cospirazione”, girato in baraccopoli africane che lo portano a voler aiutare gli abitanti del Kenya. Diventa negli anni a venire anche ambasciatore dell’UNICEF dimostrando nuovamente interesse per il tema.

Il successo e la vita privata di Ralph Fiennes

Si fa riconoscere nuovamente per ottime performance con l’arrivo del nuovo decennio. Nel 2010 interpreta infatti Ade nella pellicola “Scontro tra titani” e successivamente nel sequel “La furia dei titani”. Due anni dopo interpreta poi Gareth Mallory nel noto film “Skyfall”.

Si cimenta poi in progetti diversi diventando regista, oltre che protagonista, del film “The Invisible Woman”. Qui racconta la storia tra Charles Dickens e Nelly Ternan attraverso un cast stellare composto da nomi quali Felicity Jones e Kristin Scott Thomas. Prende parte poi al progetto di Wes Anderson “Grand Budapest Hotel”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Fiennes è noto per aver sposato Alex Kingston, collega nota per il ruolo di Elizabeth Corday nella serie “E.R. – Medici in prima linea” e River Song in “Doctow Who”. Dopo il loro divorzio l’attore ha intrapreso una lunga relazione con Francesca Annis, anche lei attrice.