The Foreigner: trama e cast

Jackie Chan è senza dubbio uno dei volti intramontabili del mondo cinematografico attuale. In The Foreigner lo vediamo alle prese con un ruolo che non ha niente di ironico come spesso è accaduto nelle sue interpretazioni. Questa volta è difatti protagonista della pellicola del 2017 di genere thriller che lo vede nelle vesti di un ex soldato delle forza speciali in cerca di vendetta.

The Foreigner: trama del film

The Foreigner è diretto da Martin Campbell ed è l’adattamento cinematografico del romanzo “The Chinaman” di Stephen Leather. Come accennato, la storia è quella di un ex soldato, Ngoc Minh Quan, ex soldato, che ha cambiato decisamente la sua vita: dalle battaglie (letterali!) del passato, è passato infatti a gestire un ristorante cinese in quel di Londra. Purtroppo, la ritrovata quiete della sua esistenza è destinata ad avere vita breve: sua figlia, una ragazza adolescente di nome Fan, viene uccisa nel corso di un attacco terroristico.

Neanche a dirlo, il padre ne esce distrutto. Prova a rivolgersi alle autorità per scovare gli assassini di sua figlia, ma invano. Cerca allora aiuto nei vertici, rivolgendosi al vice primo ministro Liam Hennessy, ma anche in questo caso riceve come risposta una porta in faccia. A questo punto in Quan cambia qualcosa: la rabbia ha la meglio e decide di vendicarsi piazzando una bomba nell’auto del primo ministro.

Ne deriva una vera e propria lotta tra i due, senza colpo ferire. Minacce, fisiche e non, legano ormai i due uomini, intenzionati a distruggersi a vicenda. Chi ha più da perdere è Liam Hennessy, che vede sotto scacco la sua buona fama nel mondo della politica. Quali segreti nasconde? Riuscirà Quan a ritrovare la pace dopo una simile perdite e senza aver ricevuto alcun aiuto dalle istituzioni che dicevano di proteggerlo?

The Foreigner ha dunque toni piuttosto drammatici, canalizzati nella figura cardine di Jackie Chan.

The Foreigner: cast completo del film

Come detto, a vestire i panni del protagonista Quan Minh c’è Jackie Chan, che non ha certo bisogno di presentazione alcuna. Ad affiancarlo troveremo Pierce Brosnan, anche lui in un ruolo centrale: quello di Liam Hennessy. Anche Brosnan è molto noto, con una lunga carriera all’attivo, di cui possiamo citare qualche titolo esemplificativo: Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief, Mamma Mia! Here We Go Again, Spinning Man – Doppia colpa e da ultimo, nel 2022, Black Adam.

Completano il cast Katie Leung nei panni della vittima, Fan Minh, Rufus Jones nel ruolo di Ian Wood e Mark Tandy in quello di Simpson. Seguono poi John Cronin come Denis Fisher, Caolan Byrne come McCormick, Donna Bernard nelle vesti di una giornalista, Aaron Monaghan come Pat Nugent, Niall McNamee nella parte di Patrick O’Reilly, Charlie Murphy in quella di Maggie / Sara McKay, Orla Brady nel ruolo di Mary Hennessy, Lia Williams in Katherine Davies, Michael McElhatton come Jim Kavanagh, David Pearse come Billy McMahon e Ray Fearon nella parte del comandante Richard Bromley. Infine citiamo Rory Fleck-Byrne (Sean Morrison), Liu Tao (Keyi Lam), Dermot Crowley (Hugh McGrath), Manolo Cardona (Pedro Lopez) e Grainne Keenan (Beth).