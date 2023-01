The endless night, miniserie intitolata in italiano La notte che non passerà, è una produzione Netflix.

Netflix ha tante proposte in serbo per i suoi abbonati per questo primo semestre del 2023. Se già con docuserie come Break Point e nuove proposte come Caleidoscopio sta già dando da parlare al web, la piattaforma di streaming è pronta ora a sbaragliare il pubblico con una storia tristemente vera proveniente per la precisione dal Brasile.

The endless night – La notte che non passerà: di cosa parla la nuova miniserie Netflix?

Il 25 gennaio, infatti, sarà resa disponibile su Netflix una miniserie dal titolo The endless night, reso in italiano con La notte che non passerà. Il titolo originale brasiliano è però “Todo Dia a Mesma Noite: A História não Contada da Boate Kiss“. La miniserie, che si comporrà di cinque episodi, sarà tratta dalla triste vicenda risalente al 2013: quell’anno si verificò infatti un incendio alla discoteca Kiss, a Santa Maria, nello stato di Rio Grande do Sul.

Il tragico evento ha causato la morte di un numero impressionante di persone: ben 242 furono infatti le giovani vittime coinvolte nella tragedia.

La trama ufficiale diffusa da Netflix è molto stringata ma, d’altro canto, l’evento che ha ispirato la narrazione è già cupamente chiaro rispetto al contenuto della serie. Sulla piattaforma di streaming, comunque, si legge quanto segue: “Quando un rogo uccide 242 persone in un nightclub, tutto ciò che i genitori delle vittime possono fare è piangere…

e lottare affinché giustizia sia fatta”.

Nello specifico, quindi, la narrazione segue le conseguenze del tragico evento e la fatica che occorre per farsi giustizia in casi come questi. La colonna sonora del prodotto ne rispecchia il triste sentimento ma anche l’intento di denuncia e di ricordo: “Memory will not die” (ovvero letteralmente “il ricordo non muore”) è infatti un verso del brano di Milton Nascimento, intitolato Sentinel, che costituisce la soundtrack di Endless Night.

La fiction brasiliana sarà dunque una miniserie denuncia di genere drammatico, che riporta all’attenzione del pubblico un evento che non può essere dimenticato, che costituisce una ferita insanabile nella vita delle famiglie coinvolte e nella memoria del paese in cui è avvenuto (e non solo).

The endless night: anticipazioni sulla miniserie

La notte che non passerà, come detto, è una produzione brasiliana che vede alla regia Julia Rezende e Carol Minêm. La sceneggiatura è invece stata adattata da Gustavo Lipsztein a partire dal libro da cui nasce l’idea della miniserie: The Endless Night: The Untold Story of Kiss Nightclub edito nel 2018 e scritto da Daniela Arbex, una giornalista insignita di molteplici premi.

Il cast di The endless Night include volti già noti al pubblico come Thelmo Fernandes visto in “Due canaglie” e Leonardo Medeiros visto in “O mecanismo”, serie tv sempre distribuita da Netflix. Sappiamo inoltre che la miniserie sarà prodotta per Netflix da Morena Filmes, con Mariza Leão, Tiago Rezende e Gustavo Lipsztein alla produzione esecutiva del prodotto e Daniela Arbex alla consulenza creativa, in quanto autrice del libro ed esperta dell’argomento e delle tristi vicende che saranno trasposte da Netflix sul piccolo schermo.