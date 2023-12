Esaminando le passerelle e le collezioni delle principali case di moda per l’inverno 2023, emergono alcune tendenze che potrebbero definire lo stile delle calzature nella stagione successiva, inverno 2024.

Naturalmente, queste sono solo alcune delle tendenze che potrebbero caratterizzare le calzature invernali del 2024, e, sebbene non sia possibile prevedere con certezza le tendenze future, queste indicazioni basate sulle ultime passerelle offrono un’idea di ciò che potremmo trovare nei negozi il prossimo anno.

Tendenze scarpe inverno 2024: stivali a maglia

Gli stivali a maglia emergono come la tendenza più vistosa per la prossima stagione. Realizzati in materiali morbidi e confortevoli, questi stivali si presentano in una vasta gamma di colori e modelli, adattandosi con versatilità a ogni stile.

Stivaletti a punta quadrata

Gli stivaletti a punta quadrata, già apprezzati nella stagione autunno-inverno 2022-2023, manterranno la loro popolarità anche l’anno successivo. Offrendo un tocco moderno a qualsiasi outfit, sono disponibili in vari materiali, tra cui pelle, suede e camoscio.

Stivali di tendenza per l’inverno 2024: modello a ghetta

I nuovi stivali a ghetta, protagonisti delle passerelle per l’autunno-inverno 2023-2024, rappresentano un’altra tendenza da tenere d’occhio. Con il loro design che avvolge caviglia e parte superiore della gamba, si presentano in varie lunghezze e modelli, adatti a qualsiasi occasione, dal casual all’elegante.

Scarpe con plateau

Le scarpe con plateau, già in primo piano sulle passerelle per diverse stagioni, manterranno il loro status anche nel prossimo anno. Disponibili in vari modelli, come scarpe da ginnastica, sandali e décolleté, donano altezza e slanciano la figura.

Tendenze che non passano ma di moda: scarpe classiche con fiocchi

I fiocchi, elemento decorativo classico, tornano di moda per l’autunno-inverno 2023-2024, decorando ogni tipo di scarpa, dalle sneakers alle calzature serali.

Scarpe dai colori vivaci: sicure protagoniste della prossima primavera, e possibile tendenza per l’inverno 2024

I colori vivaci, protagonisti della moda della primavera-estate 2023, continueranno a essere di tendenza anche per il prossimo anno a partire dalla primavera 2024. Questo tipo di calzature, ad ogni modo, proseguirà a spiccare nelle vetrine dei negozi anche durante l’inverno. Le scarpe colorate rappresentano un modo divertente e originale per aggiungere personalità al proprio stile.

Ulteriori caratteristiche che condizioneranno la moda per le scarpe nell’inverno 2024

I materiali utilizzati per le scarpe della prossima stagione saranno ancora più variegati e innovativi. Oltre alla pelle, suede e camoscio, che manterranno la loro popolarità, si prevede l’utilizzo di materiali sostenibili come la pelle vegana e la gomma riciclata.

I colori vivaci saranno ancora di moda per l’inverno 2024. Oltre ai classici nero, marrone e blu, si vedranno tonalità più audaci e originali come il verde smeraldo, il viola lilla e il rosso fuoco.

Le decorazioni rivestiranno un ruolo chiave nelle scarpe della prossima stagione, con l’aggiunta di elementi come paillettes, borchie e gioielli, oltre ai già menzionati fiocchi.

Le scarpe della prossima stagione si presenteranno in una varietà di stili, dalla casual all’elegante. I modelli più popolari combineranno comfort e stile, come le sneakers con plateau e le ballerine con fiocchi.

I costi delle scarpe della prossima stagione varieranno in base al materiale, allo stile e al marchio. In generale, le calzature realizzate con materiali sostenibili saranno più costose rispetto a quelle tradizionali.

