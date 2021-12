I make up artist più esperti hanno già decretato quelle che saranno le tendenze per il 2022: un trucco dall’effetto romantico, che si fa più intenso e magnetico per le occasioni speciali. Tra omaggi ad anni passati, guance rosee, colori pastello ed effetti metallizzati, ecco quali saranno i beauty look più belli da sfoggiare nella prossima stagione.

Le tendenze make up per il 2022

I make up per il 2022 avranno sicuramente una base in comune: la tinta rossa verrà sfumata su labbra e guance, per un effetto fresco e naturale, a tratti anche fiabesco. Il segreto è tamponare con le dita le zone interessate come quella degli zigomi, che da sotto gli occhi arriva quasi alle tempie. Per quanto riguarda le labbra invece sarà super di tendenza l’effetto “bitten”, ovvero l’effetto extra sfumato che si ottiene tamponando il rossetto rosso sempre con le dita oppure con un pennellino apposito, per poi completare il tutto con un tocco di gloss o di lip balm.

Il mascara infine, farà il resto. Per un tocco in più chi non le ha, con l’aiuto di un eyeliner sui toni del marrone potrà disegnarsi delle finissime lentiggini, o potrà farsele tatuare con il trucco semipermanente nei centri specializzati. Per chi le ha già invece, vietato coprirle!

Le tendenze make up per 2022 omaggiano gli anni passati

Anche i colori pastello saranno i protagonisti dei make up di tendenza per il 2022. Si tratta di un trend adatto in modo particolare alle generazioni più giovani che trae ispirazioni dagli anni 2000. Le tonalità must sono il bianco ottico usato spesso come base, il lilla, il giallo, il verde acqua e ovviamente gli immancabili rosa e azzurro, onnipresenti nelle palette pastello. Gli eyeliner sono i più adatti per creare linee perfette, ma in assenza di questi si potranno utilizzare gli ombretti applicati con un pennellino leggermente inumidito con uno spray fissante. In alternativa, proprio per celebrare gli anni 2000 si potrà giocare con i colori stendendo l’ombretto color pastello su tutta la palpebra.

Non solo anni 2000, le tendenze per la prossima stagione celebreranno anche i mitici anni ’80 con look molto glamour composti da una base scura in contrasto con colori più accesi. per un effetto “flashy”. La palette cromatica più utilizzata comprenderà il blu, il verde, il fucsia accostati ad un ombretto nero o comunque più scuro, oppure applicati attorno all’eyeliner per elegantissimo effetto “classic beauty”.

Le tendenze metallizzate

Lo abbiamo già visto con il make up rosso con effetto ramato: anche i colori metallizzati saranno tra le tendenze make up per il 2022. Oro, argento, bronzo, cosa scegliere lo deciderà anche il nostro incarnato. È uno dei segreti (non più tanto segreti) dell’armocromia, il colore metallizzato giusto infatti, donerà al nostro viso più luminosità.

Anche in questo caso potremo decidere se optare per make up più decisi, marcati, magari impiegando l’utilizzo dei colori metallizzati su occhi e labbra, oppure appena accennati sulla base trucco o nella parte più interna della palpebra, giusto per dare un tocco di luce.