Cosa riserva la moda uomo per l’inverno 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Tendenze inverno 2024, cosa riserva la moda uomo?

La parola chiave della moda uomo inverno 2024 è sartorialità, è infatti arrivato il momento per voi uomini di essere audaci, sofisticati e sartoriali. Oggi i capi sartoriali seguono i tagli più contemporanei, sperimentando così materiali, colori e stampe diverse. Sulle varie passerelle della moda maschile Autunno Inverno 2024 abbiamo potuto ammirare ad esempio le sofisticate proposte di Giorgio Armani e quelle più morbide di Valentino, oltre a quelle più audaci di Saint Laurent fino a quelle più ricercate di Dior e Fendi. Le giacche oversize dei completi sartoriali sono inoltre di grande tendenza questo inverno, e sono in grado di donare a chi le indossa un aspetto rilassato ma allo stesso tempo sofisticato. Per quanto invece riguarda i tessuti, al primo posto troviamo il cashmere, seguito dalla lana. Ma vediamo adesso insieme 5 tendenze moda uomo per l’inverno 2024 da non perdere.

Tendenze moda uomo inverno 2024: 5 tendenze da non perdere

Vediamo adesso insieme quali sono le 5 tendenze moda uomo inverno 2024 assolutamente da non perdere:

Il layering: tornando un pò indietro, già durante le sfilate dello scorso mese di gennaio si è visto un grande utilizzo di stratificazioni, come ad esempio indossare le giacche sotto i cappotti e sopra ai maglioni, con sotto la camicia. Il layering è ormai una vera e propria tendenza e nelle stagioni più fredde risulta essere la scelta vincente, così da non rischiare di avere freddo ma nemmeno di avere caldo se nel corso della giornata le temperature dovessero salire. Il cappotto: ormai da anni il cappotto è il capo must have dell’inverno, sia per gli uomini ma anche per le donne. Sinonimo di eleganza e abbinabile con tantissimi capi diversi, dai pantaloni ai jeans. Giorgio Armani ad esempio ha proposto il cappotto stile anni ’80 ma in chiave più moderna grazie ai bottoni di sbieco. Per quanto riguarda il colore, oltre all’intramontabile nero, per questo inverno il colore di tendenza è il grigio. Il completo giacca pantalone: più eleganti di così non si può, perfetto quindi da indossare in ufficio ma anche per eventi importanti. Il grigio, come detto poc’anzi, è il colore di tendenza per questo inverno, perfetta quindi una giacca e un pantalone di colore grigio abbinati a una camicia bianca. La camicia: altro capo must have, difficile trovare un uomo che non abbia almeno una camicia nel proprio guardaroba. Abbinata a pantaloni e a una giacca oversize risulta essere una scelta perfetta per una cena, per un look più casual la si può abbinare anche a un paio di jeans. Gli accessori: di grande tendenza la maxi borse, dai toni più chiari a quelli più accesi. Guanti, sciarpe, cinture e occhiali da sole sono gli altri accessori must have per questo inverno 2024.

