Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sulla prossima edizione di settembre 2024 di “Temptation Island”.

Temptation Island, settembre 2024: quando va in onda

Nonostante non sia ancora finita questa edizione estiva di “Temptation Island” condotta da Filippo Bisciglia c’è già chi pensa alla prossima edizione. Quest’anno, infatti, il reality dei sentimenti più seguito d’Italia raddoppia, ci sarà una edizione anche autunnale. Durante la seconda puntata di questa edizione di “Temptation Island” è infatti apparso l’annuncio per chi volesse partecipare alla prossima edizione del programma. Le registrazioni saranno il prossimo mese di agosto mentre le puntate dovrebbero andare in onda a partire da metà settembre 2024.

Temptation Island, settembre 2024: il cast

Sono aperti i casting per la nuova edizione di “Temptation Island” che andrà in onda il prossimo mese di settembre. Al momento, quindi, non si sanno ancora chi saranno le coppie che parteciperanno alla prossima edizione del programma. Pare però che non ci siano dubbi su colui che condurrà il programma, ovvero Filippo Bisciglia, ormai veterano del reality e volto molto amato dal pubblico. Tra poco si concluderà l’edizione estiva di “Temptation Island”, che vede ancora sei coppie in gioco. La coppia formata da Ludovica e Christian ha infatti già lasciato il programma. I due hanno deciso di lasciarsi. I fari sono accesi soprattutto sulla coppia formata da Alessia e Lino, che sono stati i veri protagonisti di questa edizione.

Temptation Island, settembre 2024: le anticipazioni

Come abbiamo appena visto, sono aperti i casting per l’edizione autunnale di “Temptation Island”, che andrà in onda il prossimo mese di settembre. Dovrebbero essere sempre 7 le coppie che parteciperanno al programma televisivo e alla conduzione dovrebbe essere confermato Filippo Bisciglia. Come le scorse edizioni, potranno partecipare solamente le coppie che dimostreranno di avere una relazione stabile, di non essere sposate e di non avere figli insieme. Il format del programma dovrebbe essere sempre lo stesso, ovvero 7 coppie che, per vari motivi, decideranno di testare il loro amore e vedere se è davvero solido oppure no. Ogni coppia sarà divisa, i maschi da una parte, le femmine dall’altra. Ci saranno come sempre 12 tentatori e 12 tentatrici, ognuno dei quali avrà il compito di sedurre i vari membri delle coppie. Durante le puntate a ogni membro verranno fatti vedere i video relativi al proprio partner per vedere se ci sono stati baci, tradimenti e così via. Ogni membro delle coppie, se vorrà, potrà chiedere dei falò di confronto anticipati, soprattutto quando dai filmati si vedono baci o atteggiamenti ambigui. Al termine del programma ogni membro delle coppie, davanti al falò, farà un riassunto della propria esperienza e deciderà se continuare la relazione al di fuori del programma o se invece terminarla. Ogni coppia, inoltre, potrà arrivare alla decisione di uscire insieme dal programma, o di lasciarsi, anche prima della fine delle sei puntate del programma, come è successo già diverse volte nel corso delle varie edizioni.