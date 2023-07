Temptation Island, nuovo falò di confronto tra Giuseppe e Gabriela: “Di lei amo tutto”

Filippo Bisciglia lo aveva annunciato nella scorsa puntata e così è stato: il viaggio nei sentimenti di Giuseppe e Gabriela è ripartito da dove era iniziato. Il giovane, nel parlare con il conduttore ha chiesto di avere un falò di confronto con Gabriela: “Sono venuto qui perché il distacco mi ha fatto capire molto. Senza lei non riesco ad andare avanti. Non ho mangiato e dormito. Vengo qui per togliermi tutto il male“, ha dichiarato.

Gabriela riuscirà a perdonare Giuseppe e a dargli un’altra possibilità? #TemptationIsland pic.twitter.com/VfnzkzwYYL — Temptation Island (@TemptationITA) July 17, 2023

Temptation Island, nuovo falò confronto tra Giuseppe e Gabriela. Lui: “Ho trovato la persona che voglio”

Prima che Gabriela arrivasse, Giuseppe ha confessato come lo facesse stare non avere Gabriela al suo fianco: ricominciare senza la fidanzata. non era possibile ed è stato in quel momento che ha spiegato di aver compreso i suoi sentimenti solo a Temptation Island. Dopo una lunga attesa Gabriela è arrivata: ha accettato un nuovo confronto, cosa che non era affatto scontata. Il fidanzato con il cuore in mano le ha chiesto scusa: “Non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. È vero, ti ho tradito. Tu ogni volta che me lo dicevi, io negavo, ma stavo male dentro.”.

La decisione finale

Gabriela, dal canto suo, ha ammesso di avere la sua parte di colpe, ma ha messo le mani spiegando che per lei qualcosa deve cambiare: “Sei consapevole che se usciamo da qua e torna tutto come prima, tu vai per la tua strada e io per la mia“. Ad ogni modo le difese di entrambi pian piano sono state abbassate: per loro è arrivato il momento di ripartire insieme da capo e la risposta alla fatidica domanda di Bisciglia questa volta è stata definitiva. Sulle note di “Un nuovo bacio” di Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo, i due hanno finalmente fatto pace.