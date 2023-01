È stata una delle supermodelle più famose di tutti gli anni Novanta: Tatjana Patitz è scomparsa all’età di 56 anni l’11 gennaio 2023.

Ripercorriamo insieme tutti i punti più salienti della sua vita e della sua importante carriera.

Tatjana Patitz: la vita e la carriera della supermodella

Nata ad Amburgo sotto il segno dei Gemelli il 25 maggio 1966, Tatjana Patitz è stata una delle più famose supermodelle degli anni Novanta e aveva 56 anni.

Patitz è nata in Germania ma è cresciuta in Svezia da madre estone e padre tedesco. Il suo inserimento nel mondo della moda inizia prestissimo; ha infatti solamente 17 anni quando Tatjana Patitz comincia a lavorare come modella e lo fa a Parigi, posando regolarmente per Herb Ritts, Sheila Matzner e Peter Lindbergh (uno dei fotografi più apprezzati di moda, scomparso nel 2019).

Ciò che le conferì il maggiore successo? La comparsa nella copertina di Vogue, edizione britannica, nel 1985. Quell’occasione fu per lei importantissima; ebbe l’occasione di posare per uno dei magazine più noti al mondo accanto alle più importanti top model mondiali, come Naomi Campbell e Cindy Crawford.

Gli anni successivi a quella fatidica copertina sono stati estremamente importanti per la carriera di Tatjana Patitz. Pensate che finì in copertina circa 130 volte e oltre.

Sfilò per molti dei maggiori brand di moda al mondo e nel giro di qualche anno divenne una delle supermodelle preferite da Chanel e Versace. Tra gli altri brand che l’hanno portata in passerella ci sono Valentino, Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Todd Oldham e così via.

Non solo: Patitz è stata anche protagonista di diverse campagne pubblicitarie per brand come Revlon e Ralph Lauren ed è comparsa anche nei video musicali di Skin Trade dei Duran Durn, Tell Me di Nick Kamen, Freedom! ’90 di George Michael, insieme alle colleghe top model Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista e Naomi Campbell.

Tatjana Patitz non ha rinunciato alle nuove esperienze; non a caso, infatti, la supermodella è apparsa anche in diverse pellicole nelle vesti di attrice. Si ricorda dunque il film Sol levante (1993), Prêt-à-Porter (1994), The Larry Sanders Show (serie-tv, 1995), Invito a uccidere (1999).

Patitz ha continuato a sfilare anche negli anni più recenti, ma dopo avere raggiunto il grande successo ha scelto di allontanarsi un po’ dalla vita frenetica legata alla moda e allo spettacolo in generale. La sua scelta l’ha portata a vivere serenamente nel suo ranch in California, a contatto con la natura e gli animali.

Tatjana Patitz è scomparsa l’11 gennaio 2023 dopo avere combattuto contro un tumore al seno.

La vita privata della supermodella

Tatjana Patitz è stata una delle supermodelle più riservate; non amava il pettegolezzo e ha sempre tenuto molto alla sua privacy. Tuttavia, le notizie riguardanti la sua vita sentimentale erano abbastanza note. Dal 2003 al 2009 è stata sposata con Jason Johnson e dalla loro relazione è nato Jonah, il suo unico figlio, la sua vera e propria fonte di felicità. Nel 2012 fu proprio Peter Lindbergh, lo stesso fotografo che la scoprì, a fotografare Patitz in compagnia del figlio. Il servizio fotografico avvenne nel loro ranch di Santa Ynez Valley. L’ultimo scatto della top model risale però al 2019; a scattare fu Tina Barney.