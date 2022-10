Valeria Marini è sicuramente una delle personaggi chiave di questa edizione di “Tale e Quale Show”. La showgirl infatti, grazie alla genuinità e alla sua capacità di fare buon viso a cattivo gioco ha saputo dimostrare, imitazione dopo imitazione la sua grande voglia di mettersi in discussione, volontà questa che la sta man mano portando sempre più lontano.

Nonostante ciò, parrebbe non bastare per Cristiano Malgioglio che, nel corso della puntata del programma andata in onda venerdì 21 ottobre, l’ha presa ancora una volta di mira.

Tale e Quale Show, Valeria Marini imita Shakira. Malgioglio: “Hai stonato dall’inizio alla fine”

La showgirl, nello specifico, ha avuto il compito di imitate Shakira nel noto brano, inno dei mondiali del Sudafrica del 2010 “Waka Waka (This time for Africa)”.

Cristiano Malgioglio, ben prima di parlare, ha manifestato molto chiaramente il suo disappunto riguardo alla performance di Valeria Marini, tanto che ad un certo punto si è messo un nastro sulla bocca per evitare di proferire: “Più che Shakira sei stata una sciagura! Hai stonato dall’inizio alla fine, non sei brava e non ti devi offendere!”, è quanto ha affermato.

La replica di Valeria Marini

Loretta Goggi e Giorgio Panariello, ad ogni modo, hanno spezzato una lancia nei suoi confronti, sottolineando il grande impegno messo da Valeria Marini nel preparare le esibizioni: “Credo ci sia dietro davvero tanto impegno che va premiato”, sono state le parole di Panariello. “Ci sono stati due punti in cui non eri intonata. Per il resto sei stata gradevolissima”, ha infine osservato Loretta Goggi.