Dopo la vittoria del GF Vip, Jessica Selassié è stata risucchiata da mille impegni. Nonostante tutto, ha trovato il tempo per parlare un po’ con i fan e ha confessato loro come sta trascorrendo le sue giornate. La principessa etiope ha in ballo anche alcuni progetti con Alex Belli.

Jessica Selassié dopo il GF Vip

Jessica Selassié non è più in diretta h24 in televisione e i fan del GF Vip iniziano a sentire la sua mancanza. La principessa etiope, infatti, è anche latitante dal mondo social ed è proprio per questo che, nelle ultime ore, ha cercato di farsi perdonare. Nel corso di una diretta Instagram, ha raccontato ai seguaci come sta trascorrendo le sue giornate dopo il GF Vip. E’ stata risucchiata da mille impegni e non si aspettava che la sua vita cambiasse così tanto.

Jessica ha dichiarato:

“Come sto passando queste giornate dopo aver vinto il programma? Sinceramente sono tutte super frenetiche. Anche se cerco in ogni caso di godermi anche la mia famiglia, perché ne ho bisogno visto che sono stata sei mesi lontana da loro. Però ho mille impegni tra Milano, Napoli e Roma, soprattutto servizi fotografici. Quindi sono sempre molto in giro e dormo pochissimo”.

Jessica Selassié: il lavoro e l’amore

La Selassié ha proseguito:

“Comunque è tutto nuovo e tutto bellissimo. Sono sincera, non mi aspettavo tutto questo, sono molto felice e vi amo. Il GF è stato un bellissimo viaggio, sono maturata e quello che arriva adesso è anche grazie a voi. Poi devo mettermi al passo su un sacco di cose. Perché ad esempio devo recuperare tante serie tv, e mi sono persa anche il mondo musicale. Da Sanremo a tutte le novità di questi mesi. Piano, piano sto cercando di recuperare anche queste cose perché amo la musica”.

Jessica sta cercando di recuperare tutte le novità degli ultimi sei mesi. Da un punto di vista professionale ha molti progetti in ballo, alcuni di questi con l’ex coinquilino Alex Belli.

I progetti con Alex Belli

Tra i tanti progetti lavorativi che la attendono nei prossimi mesi, uno sarà diretto da Alex Belli. Jessica ha raccontato:

“Posso svelarvi che tra le tante cose in ballo c’è anche un progetto musicale. A tutti quelli che dicono che vogliono sentirmi cantare, non vi preoccupate che non vi deluderò su questo aspetto. Se cambierei città per amore? Sì lo farei per amore, perché comunque sono ancora una ragazza e si può ancora cambiare vita per dei progetti con un’altra persona. (…) Ovviamente rivedrò Alex Belli. Io e lui abbiamo già programmato uno shooting individuale e anche di gruppo tutte noi tre sorelle. Quindi sarà super pazzesco e non vediamo l’ora di farlo”.

Che cosa ha in mente Belli per le principesse etiopi? Lo scopriremo presto, magari, introducendole nella sua Factory, le istruirà all’amore libero.