Il potere delle superstizioni nel matrimonio

Il matrimonio è un momento di grande significato, non solo per gli sposi, ma anche per le famiglie e gli amici che partecipano a questa celebrazione. In Italia, le superstizioni legate a questo evento sono numerose e variegate, riflettendo una cultura ricca di tradizioni e credenze popolari. Molti futuri sposi si trovano a seguire riti scaramantici, anche se non sono particolarmente superstiziosi, per non rischiare di sfidare la buona sorte in un giorno così importante.

Tradizioni da seguire per un matrimonio fortunato

Una delle superstizioni più diffuse riguarda l’abito da sposa. La tradizione vuole che lo sposo non debba vedere l’abito prima delle nozze, per evitare che la fortuna si allontani dalla coppia. Inoltre, la sposa deve indossare qualcosa di nuovo, di vecchio, di regalato e di blu, simboli di prosperità, continuità e affetto. Un gesto scaramantico comune è quello di posizionare una moneta nelle scarpe della sposa, un segno di ricchezza e prosperità per la nuova vita che sta per iniziare.

Regali e doni: cosa evitare

Quando si tratta di regali, ci sono alcune cose da evitare assolutamente. Gli ospiti non dovrebbero mai regalare lame, come coltelli o spade, poiché rappresentano una rottura nella vita della coppia. Se ricevuti, è consuetudine restituire una moneta simbolica per “acquistare” il regalo e scongiurare la malasorte. Anche le perle, considerate lacrime, dovrebbero essere evitate, ma se ricevute, è consigliato donare un piccolo importo in cambio.

Giorni e numeri da tenere in considerazione

La scelta della data è fondamentale. Secondo la tradizione, è sconsigliato sposarsi di martedì o venerdì, giorni considerati sfortunati. Inoltre, gli anni bisestili sono visti come portatori di sfortuna. Per quanto riguarda i numeri, gli sposi devono regalare cinque confetti agli ospiti, rappresentanti salute, ricchezza, felicità, lunga vita e fertilità, qualità essenziali per un matrimonio di successo.

Il giorno delle nozze: riti e precauzioni

Il giorno del matrimonio è ricco di gesti scaramantici. La sposa deve prestare attenzione a come inizia il suo cammino, partendo sempre con il piede destro, considerato portatore di buona sorte. Inoltre, se la sposa inciampa entrando nella nuova casa, si dice che l’unione possa essere compromessa. Per questo motivo, lo sposo spesso solleva la sposa in braccio per evitare qualsiasi incidente. Infine, il bouquet di nozze, simbolo di fertilità e amore, deve essere lanciato verso le donne nubili, portando fortuna a chi lo afferra.