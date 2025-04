Un’infanzia difficile sotto i riflettori

Essere la figlia di una celebrità non garantisce un’infanzia felice. Questo è il messaggio che emerge dal nuovo libro di memorie di Elizabeth Ann Hanks, la secondogenita dell’iconico attore Tom Hanks. Nel suo libro, The 10: A Memoir of Family and the Open Road, che uscirà il prossimo 8 aprile, Elizabeth condivide i ricordi di una giovinezza segnata da povertà e trascuratezza.

Il divorzio e le sue conseguenze

Il divorzio dei suoi genitori, avvenuto nel 1985, ha avuto un impatto devastante sulla vita di Elizabeth e di suo fratello Colin. La madre, Samantha Lewes, ottenne l’affidamento principale e decise di trasferirsi con i bambini da Los Angeles a Sacramento. Questa scelta, come racconta Elizabeth, colse di sorpresa anche Tom Hanks, che si ritrovò a cercare i figli dopo che non si presentarono a scuola per due settimane.

Durante gli anni trascorsi con la madre, Elizabeth e Colin vissero in un ambiente caratterizzato da confusione e violenza. La casa, un tempo accogliente, divenne un luogo di sofferenza, descritto da Elizabeth come un posto che emanava solo odore di fumo e trascuratezza. I problemi economici aggravarono ulteriormente la situazione, con un frigorifero spesso vuoto o pieno di cibo scaduto.

La trasformazione della vita

La vita di Elizabeth cambiò radicalmente quando, all’età di 14 anni, poté trasferirsi a Los Angeles per vivere con il padre. Questo passaggio segnò l’inizio di una nuova fase, in cui Tom Hanks e la sua seconda moglie, Rita Wilson, divennero figure centrali nel suo percorso di crescita. La famiglia si allargò con l’arrivo di due nuovi fratelli, Chester e Truman, che contribuirono a creare un ambiente più stabile e amorevole.

Nonostante le difficoltà, Elizabeth ha trovato la forza di affrontare il suo passato e di raccontarlo con sincerità. Le sue memorie non solo offrono uno sguardo intimo sulla vita di una figlia di celebrità, ma mettono anche in luce le sfide universali che molti affrontano, indipendentemente dal loro background.

Le parole di un padre

Tom Hanks, noto per la sua riservatezza, ha parlato raramente del divorzio, ma in un’intervista del 2020 ha descritto quel periodo come “terribilmente doloroso”. Le sue parole riflettono un profondo senso di responsabilità e il desiderio di garantire ai suoi figli una vita spensierata. Elizabeth, con il suo libro, conferma l’importanza di queste esperienze e il potere della resilienza.