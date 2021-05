Cercare di perdere peso, soprattutto in vista dell’estate e delle vacanze, è una sfida che ci proponiamo ogni anno. Ma non sempre otteniamo i risultati sperati! O meglio, facciamo di tutto e riusciamo anche a dimagrire in fretta e furia ma, finito il momento felice delle vacanze estive, torna tutto come prima.

E i nostri chili in eccesso tornano a trovarci come se niente fosse! Ma come fare per risolvere il problema? Vediamo qui di seguito i consigli e quali strategie adottare per dimagrire in maniera sana ma veloce.

Strategie per dimagrire: i consigli

Dimagrire in fretta e furia è certo possibile: basta ridurre le dosi e le porzioni, evitare grassi e zuccheri, fare molta attività fisica. Senza dimenticarci dell’acqua da bere in un giorno e le tisane, valide alleate.

Ma così facendo, i chili persi si riacquistano in brevissimo tempo.

Infatti fare diete drastiche che promettono di dimagrire addirittura in una settimana non servono a molto. Bisognerebbe al contrario puntare a perdere peso in maniera sana e graduale, tenendo presente il nostro stato di salute generale e guardando in primis al benessere psicofisico e non solo al senso estetico.

Strategie per dimagrire: in quanto è possibile?

Dimagrire velocemente in una settimana o in un mese è, come detto, certamente possibile ma è sconsigliabile.

A meno che non si tratti di casi specifici che però devono essere stabiliti insieme al medico, il quale deve monitorare ogni step con cura e attenzione per evitare conseguenze gravi all’organismo.

Inoltre, un effetto del dimagrire velocemente è quello del cosiddetto “effetto yo-yo” che porta appunto a riacquistare i chili persi in un lampo.

Strategie per dimagrire: le più consigliate

Ad ogni modo, tra le strategie per dimagrire bene e in maniera rapida, c’è sicuramente da sottolineare quella di perdere peso senza perdere massa muscolare. Cosa molto importante perché così si potrà avere un fisico asciutto e tonico. Al contrario, se si perde tonicità, ciò che ne risente maggiormente è il metabolismo: di conseguenza, questo tenderà ad influenzare negativamente il tempo della digestione, dell’assimilazione e dell dimagrimento.

Altro fattore da considerare se si vuole dimagrire velocemente è di bere molta acqua al giorno. Questa, infatti, oltre a permetterci di eliminare i liquidi in eccesso, ci consente di:

mantenere i muscoli in salute

stimolare il metabolismo

ridurre il senso di fame

ridurre i cali di zucchero.

Strategie per dimagrire: gli errori da evitare

E ancora, uno degli errori da evitare assolutamente è quello di saltare i pasti. Anche se è di norma pensare che faccia perdere peso più in fretta, è tutta apparenza. Perché sì tenderà a fare vedere il corpo più asciutto e a percepirlo più leggero, ma al pasto successivo, si riprenderà tutto quello che non abbiamo ingerito precedentemente.

Infine, altra regola da seguire è quella di non eliminare i carboidrati dalla propria dieta. Si possono sostituire i carboidrati raffinati con quelli meno raffinati, come quelli integrali, i cereali, o limitarne le dosi e le quantità. Ma è sconsigliabile eliminarli del tutto perché costituiscono una parte veramente importante del nostro fabbisogno giornaliero.