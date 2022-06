Il Talismano: tutto sulla serie tv dai creatori di Stranger Things

I fratelli Matt e Ross Duffer, creatori della famosissima serie tv Stranger Things, sono pronti per un nuovo progetto particolarmente atteso, in collaborazione con Stephen Spielberg. Si tratta di una nuova serie, Il Talismano, adattamento di un best seller di Stephen King.

Il Talismano, la nuova serie dei creatori di Stranger Things

Gli appassionati di Stranger Things non stanno più nella pelle dopo il nuovo eccitantissimo annuncio. Potranno scoprire finalmente una nuova serie tv che sicuramente riuscirà a conquistarli, con tante similitudini con quella già prodotta da Netflix. I fratelli Matt e Ross Duffer, creatori della serie tv di grande successo Stranger Things, sono pronti a mettersi nuovamente in gioco, con un progetto davvero importante, presentato in un’intervista a Variety, che sicuramente riuscirà a conquistare tutti.

Si tratta di un adattamento in serie tv di un best seller del noto scrittore Stephen King, Il Talismano. Anche questa nuova serie, proprio come Stranger Things, sarà un’esclusiva Netflix e a produrla sarà Steven Spielberg. Una collaborazione che sta mandando in delirio i fan. Il famosissimo regista si era assicurato i diritti de Il Talismano di Stephen King e Peter Straub due anni prima della sua pubblicazione e dopo vari tentativi di realizzare un film, ha deciso con i fratelli Duffer e Curtis Gwinn, sceneggiatore di Stranger Things, di provare a trasformare la storia del romanzo in una serie tv.

Le dichiarazioni dei fratelli Duffer, creatori di Stranger Things

Nella loro intervista a Variety, i fratelli Duffer hanno parlato di questo nuovo progetto e della loro collaborazione con Stephen Spielberg. “È incredibile. Abbiamo avuto un incontro con Steven Spielberg e gli altri produttori. È davvero presto adesso per parlarne, ma abbiamo uno schema per il primo episodio” ha dichiarato, pieno di eccitazione, Matt Duffer. “Penso che con Spielberg tutto è davvero così stimolante. Ama davvero la gioia della narrazione, in particolare la storia de Il talismano, dove ci sono molte cose soprannaturali, c’è un lupo mannaro, succedono molte cose entusiasmanti, ma al centro di tutto c’è una madre e suo figlio, la loro relazione e il loro amore reciproco. Si spera di raggiungere l’obiettivo che trascini davvero la serie, siamo davvero entusiasti” ha aggiunto Ross Duffer, dimostrando di essere davvero orgoglioso di questo nuovo importante progetto.

Il Talismano: da best seller di Stephen King a serie tv

Il Talismano, best seller scritto da Stephen King e Peter Straub nel 1984, racconta la storia di Jack Sawyer, un ragazzino di 12 anni protagonista di un viaggio incredibile in auto per riuscire a salvare la vita della madre che stava morendo. Il 12enne è alla ricerca del Talismano, una potente reliquia che può guarire la madre, ma che può anche salvare il mondo. Il viaggio di Jack Sawyer attraversa due realtà diverse: l’America come la conosciamo e il suo pericoloso gemello in un mondo fantastico. Nel 2001 è stato pubblicato anche Black House, il seguito de Il Talismano, e King ha creato dei legami tra il libro e al sua famosa serie La Torre Nera.