Gli iconici stivaletti Jeffrey Campbell stanno tornando prepotentemente di moda. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Stivaletti Jeffrey Campbell: il ritorno di un’icona

E’ proprio così, gli stivaletti platform firmati Jeffrey Campbell che erano tanto in voga nei primi anni Duemila sono tornati in auge. Come accade sempre più spesso, il ritorno di questi stivaletti iconici lo si deve soprattutto al popolare social di TikTok, che ormai lancia nuove tendenze e grandi ritorni quotidianamente. Caleb quali Jessica Alba e Demi Lovato erano super fan si questi tronchetti, tanto da averli sfoggiati in più occasioni appunto nei primi anni Duemila. Quindi, le scarpe di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025 sono proprio loro, gli stivaletti Jeffrey Campbell!

Stivaletti Jeffrey Campbell: perché piacevano tanto?

Erano gli stivaletti più desiderati nei primi anni Duemila, indossati anche da tante caleb. Ora stanno tornando di moda, gli stivaletti Jeffrey Campbell sono senza dubbio la scarpa must have dell’autunno inverno 2024 2025. Dall’aspetto un pò rock e un pò punk, questi stivaletti sono andati in cima alla lista dei desideri perché in grado di dare quel tocco ribelle in più a qualsiasi look, per non parlare della loro versatilità e del modo in cui slanciano la figura. Sul sito ufficiale del brand si possono ancora trovare, non costano poco, siamo sui 195 dollari, ma in realtà si possono trovare su altri siti a prezzi più contenuti. I tronchetti in generale si apprestano a essere la calzatura delle prossime stagioni, eleganti e femminili, sono una scarpa adatta per essere indossata in tante occasioni diverse. Ma andiamo a vedere insieme come abbinare al meglio gli stivaletti Jeffrey Campbell.

Stivaletti Jeffrey Campbell: abbinamenti e consigli

Come abbiamo appena visto, gli stivaletti iconici firmati Jeffrey Campbell sono tornati prepotentemente di moda e si apprestano a essere la calzatura must have dell’autunno inverno 2024 2025. Ma come indossare questi stivaletti? Vediamo adesso insieme qualche tipo di outfit: