Scopri i 10 modelli di stivaletti che non puoi assolutamente perdere per l'autunno 2024.

Pratici, versatili e chic: gli stivaletti sono la calzatura imperdibile di questo autunno 2024. Scopriamo insieme quali modelli scegliere e come abbinarli per un look impeccabile!

Autunno 2024: i modelli di stivaletti e come abbinarli

Gli stivaletti sono un vero e proprio evergreen, un must have che non passa mai di moda. Questo autunno 2024 ci offre una vasta gamma di modelli, tra colori, fantasie e tessuti, perfetti per ogni stile e occasione. Diamo un’occhiata ai 10 modelli must have di stagione:

Stivaletti neri

Un classico intramontabile, questi stivaletti si distinguono per la loro silhouette elegante e versatile, perfetta per ogni occasione. Abbinati a jeans e una camicia oversize creano un look casual chic, mentre con un vestito midi e una giacca di pelle sono ideali per una serata elegante.

Stivaletti nude

Con un design delicato e raffinato, questi stivaletti si adattano perfettamente a qualsiasi outfit. Ideali con un outfit total black per un contrasto elegante o con un vestito floreale per un look romantico.

Stivaletti bianchi

Una scelta audace e fresca, questi stivaletti aggiungono un tocco di modernità al tuo guardaroba. Indossali con pantaloni a sigaretta e una maglia a collo alto per un look chic, oppure abbinali a jeans e una t-shirt per un outfit casual.

Stivaletti marroni

Caldi e accoglienti, evocano l’essenza dell’autunno e sono perfetti per un look rilassato. Combinali con leggings e una felpa per un look comodo, oppure con una gonna midi per un tocco di femminilità.

Stivaletti chelsea

Caratterizzati da un design senza lacci e una punta affusolata, questi stivaletti offrono un’eleganza senza tempo. Perfetti con un vestito fluido o una gonna midi per un look chic, oppure con pantaloni cropped per un outfit moderno.

Stivaletti a calzino

Realizzati in tessuti elasticizzati che aderiscono al piede, conferiscono un look contemporaneo e sportivo. Abbinali a leggings e una giacca bomber per un look sporty chic, oppure a pantaloni palazzo per un effetto più sofisticato.

Stivaletti tricot

Con una struttura in maglia, questi modelli sono caldi e confortevoli, ideali per le giornate più fresche. Indossali con gonne lunghe o pantaloni palazzo per un look trendy e accogliente, perfetto per la stagione.

Stivaletti platform

Dotati di suola alta, questi stivaletti aggiungono un tocco audace al tuo stile. Sono perfetti con mini gonne e top cropped per un look audace, oppure con jeans e una maglia semplice per bilanciare l’altezza con eleganza.

Stivaletti stringati

Caratterizzati da lacci e un design robusto, offrono un aspetto grintoso e versatile. Ideali con jeans e una t-shirt per un look casual, o con pantaloni in pelle per un outfit rock.

Stivaletti shearling

Foderati in morbido pellicciotto, questi stivaletti sono perfetti per mantenere i piedi caldi durante l’inverno. Indossali con pantaloni cargo e una giacca di jeans per un look casual e comodo, oppure con leggings e un maglione oversize per un outfit accogliente.

Quale di questi stivaletti ti ha conquistato di più? Scegli il tuo preferito e preparati a dare un tocco unico di stile ai tuoi look autunnali!