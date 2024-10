Stile e eleganza: il confronto tra Letizia e Leonor di Spagna

La visita della Famiglia Reale spagnola a Sotres ha messo in luce non solo il loro impegno istituzionale, ma anche il loro inconfondibile stile. Letizia di Spagna, Regina e icona di moda, ha sfoggiato un look che riflette perfettamente il concetto di working girl, mentre la Principessa Leonor ha optato per un abbigliamento più informale, ma con un tocco di eleganza country.

Il look di Letizia: un classico intramontabile

Per l’occasione, Letizia ha scelto un cappotto pied de poule, un grande classico del suo guardaroba. Questo capo, simbolo di eleganza e raffinatezza, è stato abbinato a pantaloni neri con orlo svasato e un maglione bianco, creando un outfit sobrio ma di grande impatto. Le scarpe con punta arrotondata hanno completato il look, rendendolo perfetto per una passeggiata in campagna. Letizia ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento nel mondo della moda, non solo per eventi formali, ma anche per occasioni più casual.

Leonor: un’evoluzione stilistica

La Principessa Leonor, erede al trono, ha scelto un look decisamente più rilassato, caratterizzato da una giacca trapuntata oversize con stampa scozzese. Questo outfit, dal costo di 170 euro e firmato Sèzane, è stato completato da un maglione blu, jeans e stivali firmati Hugo Boss. La scelta di Leonor riflette una sua personale evoluzione stilistica, che si sta affinando nel tempo. I suoi look, sempre più adulti e sofisticati, mostrano chiaramente l’influenza della madre, Letizia, ma con un tocco di freschezza giovanile.

Accessori e dettagli che fanno la differenza

Gli accessori sono un elemento fondamentale per completare ogni outfit. Letizia ha scelto orecchini Gold & Roses e un anello Coreterno, mentre Leonor ha optato per gioielli minimalisti, mantenendo un profilo discreto. Questa attenzione ai dettagli non solo arricchisce i loro look, ma evidenzia anche il loro gusto raffinato. La passeggiata a Sotres ha dimostrato che, anche in un contesto informale, la Famiglia Reale sa come combinare comfort ed eleganza, lasciando un’impronta di stile inconfondibile.