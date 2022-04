Il figlio di Stefano Tacconi, Andrea Tacconi, ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute del padre che nei giorni scorsi è stato ricoverato in prognosi riservata a causa di un’ischemia cerebrale.

Stefano Tacconi: le sue condizioni

Andrea Tacconi ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute di suo padre Stefano, ricoverato nei giorni scorsi per un’ischemia cerebrale. “Oggi segnale molto importante, alla mia frase la juve ha vinto papà ha sollevato le dita in segno di vittoria.

Il percorso è lungo ma ce la faremo”, ha scritto via social Andrea Tacconi in merito alle condizioni del padre. Tacconi è stato portato in ospedale mentre si trovava ad un evento a Asti ed è stato ricoverato in prognosi riservata. I medici che hanno in cura l’ex sportivo si sono detti cautamente ottimisti rispetto al suo stato di salute.

Stefano Tacconi: chi è il figlio Andrea

Durante la degenza in ospedale Stefano Tacconi ha potuto contare sull’affetto e il supporto della sua famiglia e del figlio Andrea, già noto al pubblico tv per aver preso parte al reality La Fazenda.

Andrea Tacconi lavora anche come modello e indossatore, e in passato è stato tra i tentatori di Temptation Island.

Al Corriere della Sera Andrea Tacconi ha anche fatto sapere che suo padre muove gli arti e gli occhi e ha fatto sapere che il malore sarebbe arrivato all’improvviso. “E’ sceso dalla macchina ed è caduto”, ha detto il giovane in merito all’ischemia cerebrale che ha colpito suo padre nei giorni scorsi.