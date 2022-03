Le tendenze 2022 avranno un sapore esotico grazie al dettaglio della stampa snake, già previsto sulle passerelle per le prossime stagioni. Ecco allora quali saranno tutti i capi su cui potremo vederlo e in che modo potremo sfoggiarlo.

La stampa snake è la nuova tendenza per il 2022

La stampa snake non è altro che quella stampa animalier già di tendenza nelle scorse stagioni, che ricorda la pelle di un rettile e per la precisione quella tanto affascinante nella sua perfezione, quanto mutevole, di un serpente. Una stampa che se declinata su diversi capi e accostata anche ad altri colori che si distanziano da quelli più classici, dona anche al look più basic quella marcia in più di cui ha bisogno.

Basta davvero poco infatti per rendere i nostri outfit del tutto personalizzati. Una borsa, una scarpa, ma addirittura un cerchietto o una piccola molletta clip messa sapientemente possono fare la differenza e si da il caso che la stampa animalier a snake ha invaso anche tutti questi accessori! Ecco quali sono i brand che l’hanno già proposta nelle loro collezioni.

L’indispensabile trench

Soprattutto tra le ultime giornate dell’inverno e le prime della primavera, a non poter mancare assolutamente nel nostro guardaroba è il trench.

Perfetto per le giornate in cui inizia a fare caldo, ma le temperature non sono ancora così alte, diventa indispensabile in particolar modo durante quelle giornate caratterizzate dalla pioggia.

A proposito di stampa snake, Guess ne propone uno proprio in questo stile, lungo fino a sotto il ginocchio, è adatto per dare carattere ad total look sulle tonalità neutre.

L’intera collezione di Blumarine

Blumarine osa ancora di più e pensa già all’estate 2022 con la sua collezione interamente caratterizzata proprio dalla stampa snake. Così, pantaloni leggerissimi e leggermente a zampa in stile hippie chic, bluse e vestitini si dipingono di questo motive di tendenza per le prossime stagioni. Uno stile davvero perfetto da sfoggiare soprattutto con la pelle resa dorata dal sole.

La stampa snake anche per gli accessori

Come abbiamo detto, la stampa snake sarà ovviamente anche sugli accessori per le tendenze 2022 e in alcuni casi prenderà anche delle sfumature davvero stravaganti! Un esempio?

The Attico, che colora i suoi iconici mules con una stampa snake sui toni del verde e del giallo ma non solo, lo fa anche con i sandali sulle tonalità del viola.