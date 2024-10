L‘influenza stagionale è ormai alle porte. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, la guida per superarla al meglio.

Influenza stagionale: il primo caso in Italia

Con l’arrivo dei mesi freddi arriva anche l’influenza stagionale. Lo scorso 9 ottobre è stato individuato nel nostro Paese il primo caso di influenza. Il virus indentificato è l’H1N1pdm. L’attenzione degli esperti è rivolta però anche a un altro virus, ovvero l’AHRN2, virus che ha colpito l’Australia causando la seconda stagione influenzale più pesante degli ultimi dieci anni. Secondo gli esperti è possibile che questo virus arrivi anche in Italia. Questo virus è noto per essere particolarmente immunoevasivo, ovvero in grado di eludere buona parte del nostro sistema immunitario. Come detto questo virus potrebbe arrivare anche in Europa e quindi in Italia, soprattutto se il freddo persisterà a lungo. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i sintomi dell’influenza stagionale a cui prestare attenzione.

Influenza stagionale: i sintomi

Come abbiamo appena visto, siamo ormai alle porte della nuova stagione influenzale che potrebbe essere molto pesante, soprattutto se il virus che ha recentemente colpito l’Australia dovesse arrivare anche in Europa e quindi in Italia. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i sintomi dell’influenza stagionale 2024 2025:

Febbre oltre i 38 °;

°; Almeno un sintomo respiratori tra tosse, naso che cola e occhi arrossati;

tra tosse, naso che cola e occhi arrossati; Dolori muscolari e articolari.

Con la comparsa di questi sintomi è bene rivolgersi al proprio medico di base.

Da tenere presente anche il Covid 19, in quanto è probabile che i casi durante le stagioni fredde aumentino. Anche se questo virus non è più come prima, rimane comunque una malattia pericolosa per i soggetti fragili, per questo è sempre meglio fare un tampone in caso di sintomi respiratori.

Influenza stagionale: la guida per superarla al meglio

E’ difficile che almeno una volta nella vita qualcuno di noi non abbia avuto l’influenza. Quest’anno però pare possa essere molto pesante, soprattutto se il virus che ha colpito l’Australia dovesse arrivare anche da noi. Oltre al vaccino antinfluenzale, disponibile da inizio ottobre a fine novembre, e consigliato soprattutto a tutti i pazienti fragili e alle categorie a rischio, ci sono anche alcune cose da tenere a mente per evitare di prendere l’influenza. Ecco la guida:

Igiene : lavare frequentemente le mani è fondamentale per evitare di prendere il virus influenzale. Nel caso sia impossibile lavarsi le mani, portatevi sempre dietro un gel igienizzante, da usare soprattutto se state per mangiare qualcosa.

: lavare frequentemente le mani è fondamentale per evitare di prendere il virus influenzale. Nel caso sia impossibile lavarsi le mani, portatevi sempre dietro un gel igienizzante, da usare soprattutto se state per mangiare qualcosa. Buonsenso : se tossite o starnutite coprite sempre naso e bocca e munitevi di mascherina.

: se tossite o starnutite coprite sempre naso e bocca e munitevi di mascherina. Distanziamento sociale: se avete un sintomo influenzale cercate di mantenere un distanziamento dalle altre persone per evitare di contagiarle.

se avete un sintomo influenzale cercate di mantenere un distanziamento dalle altre persone per evitare di contagiarle. Stile di vita: mangiare in maniera sana ed equilibrata unito a una regolare attività fisica e a un adeguato riposo può rafforzare il sistema immunitario e quindi può essere più difficile prendere il virus dell’influenza.

Questi sono quindi le regole base su come comportarsi durante la stagione influenzale.