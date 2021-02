Donatella Rettore presenta al pubblico questo successo nel 1979. La sua fama non è ancora consolidata, ma con l’uscita di questo pezzo lo diventa. Scalando tutte le classifiche del tempo diventa un vero e proprio brano cult che dimostra la sua immortalità sul palco dell’Ariston.

La Rappresentante di Lista propongono “Splendido Splendente” insieme a Donatella Rettore stessa. Ecco il testo e il significato del celebre pezzo.

Donatella Rettore, Splendido Splendente

A rendere questo brano un capolavoro è il connubio di diversi fattori. In primo luogo la scelta musicale e l’arrangiamento impongono partecipazione, è impossibile non muoversi con questo pezzo in sottofondo. A rendere il tutto ancora più interessante è indubbiamente il testo, di un’ironia che contraddistingue l’artista.

Il testo della canzone

Splendido splendente

L’ha scritto anche il giornale

Io ci credo ciecamente

Anestetico d’effetto

E avrai una faccia nuova

Grazie a un bisturi perfetto

Invitante, tagliente

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Splendido splendente

Costa poco e finalmente

Io sorrido eternamente

Amo un camice innocente

Si avvicina sorridente

È padrone e già si sente

Perdo i sensi lentamente

Come tra le braccia di un amante

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa pa ra

Pa ra pa

Pa ra pa

Sono splendida splendente

Io mi amo finalmente

Ho una pelle trasparente

Come un uovo di serpente

Come sono si vedrà

Uomo o donna senza età

Senza sesso crescerà

Per la vita una splendente vanità

Splendido splendente

Come sono affascinante

Faccio cerchi con la mente

Mi distinguo fra la gente

Tutto relativamente

Grazie a un bisturi tagliente

Invitante, splendente

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa

Pa ra pa

Sono splendida splendente

Io mi amo finalmente

Ho una pelle trasparente

Come un uovo di serpente

Come sono si vedrà

Uomo o donna senza età

Senza sesso crescerà

Per la vita una splendente vanità

Splendido splendente

Come sono affascinante

Faccio cerchi con la mente

Mi distinguo fra la gente

Tutto relativamente

Grazie a un bisturi tagliente

Invitante, splendente

Splendido splendente

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra

Pa ra ra pa pa pa ra

Pa ra pa pa pa ra