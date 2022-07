Spider-Man No Way Home: trama e cast del film

Spider-Man: No Way Home è un film uscito nel 2021, che ha ottenuto un successo davvero incredibile. Il film è arrivato su Sky, pronto a conquistare gli spettatori anche sul piccolo schermo.

Spider Man No Way Home: la trama

L’identità di Spider-Man è stata rivelata da Mysterio nel finale del capitolo precedente, Spider-Man: Far From Home.

Gli hater del web hanno attaccato Peter Parker, la fidanzata MJ e il migliore amico Ned. Peter allora decide di ricorrere a Doctor Strange, conosciuto nelle avventure con gli Avengers. Parker gli chiede un incantesimo che riesca a cancellare il ricordo di lui dalla memoria degli altri, ma qualcosa non va per il verso giusto. Aprendo il “multiverso”, diversi cattivi tornano a minacciare Spider-Man e il Mondo. Se siete fan di Spider-Man sicuramente non rimarrete delusi da questa pellicola.

Spider-Man No Way Home: il cast

Nel cast di Spider-Man No Way Home è presente Tom Holland, nei panni del protagonista. Al suo fianco Zendaya, nei panni della sua amata Michelle M.J. Jones. La giovane attrice sta avendo un grande successo e di recente è apparsa al cinema con Dune e sul piccolo schermo con la seconda stagione di Euphoria. Nel film compare anche Electro, ancora una volta interpretato da Jamie Foxx.

Nel cast è entrato anche Benedict Cumberbatch, che interpreta Doctor Strange, nuovo mentore di Peter Parker. La presenza di questo personaggio equivale all’introduzione del multiverso. Insieme a lui è presente anche Benedict Wong, nei panni di Wong. L’attore Jon Favreau interpreta Harold Happy Hogan, per aiutare il giovane protagonista con l’eredità di Tony Stark. La zia di Peter, May, è interpretata da Marisa Tomei. Ci sono anche Ned, ovvero Jacob Batalon, Flash Thompson, ovvero Tony Revolori, e Betty Brant, ovvero Angourie Rice. I rumors sulla presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire sono stati confermati, visto che sono tornati ad interpretare i rispettivi Uomo Ragno. Inoltre Alfred Molina ha interpretato Doctor Octopus e Willem Dafoe ha interpretato il Green Goblin.

Un film da record

Spider-Man: No Way Home è alla sesta posizione dei film che hanno incassato di più nel mondo. È uscito nel mezzo della pandemia e per questo è stato definito il film della rinascita del cinema, portando una ventata di positività. Inoltre, è sempre bello vedere dallo schermo al red carpet la storia d’amore tra Tom Holland e Zendaya, una delle coppie più amate di Hollywood. La Sony ha messo tra le priorità un sequel del film. Il record ottenuto dal film è iniziato ancora prima della sua uscita al cinema. Il trailer, infatti, ha totalizzato 355,5 milioni di visualizzazioni, diventando il trailer più visto nelle prime 24 ore dal debutto, superando anche Avengers: Endgame. Nella scena di apertura è presente un riferimento a Hawkeye. Mentre Spider-Man e MJ stanno fuggendo, si nota il cartellone dello spettacolo “Rogers: The Musical”, lo stesso spettacolo che Clint e i figli vanno a vedere nel primo episodio di Hawkeye. Nel film doveva essere presente anche il fratello di Tom Holland, Harry, che avrebbe dovuto interpretare uno spacciatore, ma la scena è stata tagliata.