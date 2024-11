Le sopracciglia sottili sono ufficialmente tornare di moda. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come farle.

Sopracciglia sottili: ecco come farle

Le tendenze beauty di questo autunno inverno 2024 2025 parlano chiaro: le thin brows sono tornate di moda. Se negli ultimi anni più le sopracciglia erano folte più erano di moda, adesso è l’esatto contrario, le sopracciglia sottili tornano a far parlare di sé. Soprattutto sul popolare social di TikTok sta sempre più spopolando questa tendenza delle sopracciglia sottili, un vero e proprio ritorno agli anni Novanta e ai primi anni Duemila. Per molte di noi potrebbe essere una scelta drastica quella di seguire questa tendenza, in quanto c’è da tenere a mente che per far ricrescere le sopracciglia ci vuole tanto tempo, perciò bisogna essere sicure al 100 % se si decide di optare per avere le sopracciglia sottili. Su TikTok potete trovare diversi tutorial su come realizzare le sopracciglia sottili ma, ricordatevi, che realizzare le thin brows può essere una scelta dalla quale non si può tornare indietro. In alternativa gli esperti consigliano di mettere da parte la pinzetta e puntare sullo styling, pettinando in maniera diversa le sopracciglia facendole sembrare più fini. Un altro trucco è quello di usare una specifica matita e di evidenziare l’arcata solo al centro e, con un correttore, “cancellare” i peletti in modo che le nostre sopracciglia sembrino proprio thin.

Sopracciglia sottili: e se fosse un errore?

E’ vero, le sopracciglia sottili, anzi sottilissime, sono tornate di moda ma, vale davvero la pena seguire questa tendenza beauty? Quali potrebbero essere le conseguenze? Diciamo che ci vuole molto coraggio per farsi le thin brows, nel senso che una volta fatte non si può tornare indietro subito, anzi per far ricrescere le sopracciglia ci vuole tanto tempo, nel migliore dei casi, perché può anche succedere che esse non ricrescano più e si debba ricorrere alla dermopigmentazione. Quindi bisogna sempre riflettere bene prima di seguire le mode, al fine di non pentirsene.

Sopracciglia sottili: come farle ricrescere

Se siete tra coloro che hanno scelto di avere le sopracciglia sottili e volete adesso farle ricrescere, vedremo insieme qualche consiglio riuscirci anche se, dovete sapere, che in media ci vuole circa un anno di tempo. Ma ecco alcuni accorgimenti: