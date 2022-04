Sophie Codegoni e Alessandro Basciano approderanno all’Isola dei Famosi? La coppia ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano all’Isola

Dopo l’esperienza del GF Vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero diventare i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi? Al momento sull’indiscrezione tutto tace, ma entrambi hanno rotto il silenzio in merito alla loro ipotetica partecipazione al reality show. “Secondo me sarebbe super divertente, non so quanto lui voglia fare L’Isola insieme a me, secondo me non mi sopporta più e a un certo punto mi affoga”, ha dichiarato Sophie, che ha anche sottolineato di essere allenata ma ha anche ammesso di avere il terrore di ragni e altri insetti.

Alessandro Basciano invece si è detto meno favorevole all’ipotesi di partecipare al reality show: “Io non so se riuscirei, perché senza mangiare vado in tilt”, ha affermato.

Sophie Codegoni: la vita privata

Oggi Sophie e Basciano sembrano essere più felici che mai e dopo l’esperienza del GF Vip i due hanno annunciato di essere pronti ad andare a convivere. L’influencer ha anche scritto una lettera pubblica indirizzata ai suoi genitori dove li ha tranquillizzati in merito alla sua relazione e alla sua serenità.

“Lasciatemi vivere tranquillamente la mia storia […]. Sì, so che il vostro è un gesto d’amore, di protezione nei miei confronti, ma anche se ho soltanto venti anni, sono una ragazza forte e l’esperienza nella casa mi ha reso ancora più sicura di me stessa. Con Alessandro abbiamo tanti progetti, tanta voglia di vivere in coppia e di pensare a un futuro insieme”, ha dichiarato Sophie.